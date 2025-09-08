Olasagasti: «Calero me avisó con antelación de que aquí le gusta trabajar fuerte»

Jon Ander Olasagasti (Donostia-San Sebastián, 16-8-2000) todavía está aclimatándose a eso de vivir en el Mediterráneo después de toda una vida en ... la bahía de La Concha. A su cita con LAS PROVINCIAS llega sonriente, y bromeando sobre el buen tiempo valenciano, algo a lo que no está tan acostumbrado a ver por el norte. El centrocampista, fichado por el Levante este verano procedente de la Real Sociedad, debutó en la última jornada ante el Elche, aunque no tuvo apenas ocasiones para demostrar su valía.

–¿Cómo se planifica una semana de parón de selecciones?

–Sí que es verdad que se te queda un poco más lejano el partido. Tienes dos semanas para prepararlo. Pero creo que es momento para seguir trabajando y seguir insistiendo en los mecanismos que tenemos que tener, en salida de balón o diferentes tipos de presiones. Esta semana, como cualquier otra, tenemos que trabajar más que nunca, y más sabiendo que tenemos libre el fin de semana. Entonces, tienes que apretar ahora para poder luego descansar bien.

–¿Se hace un poco raro como futbolista eso de tener un fin de semana libre y poder hacer planes?

–Sí, se agradece, para estar con amigos o con la novia, o lo que sea, se agradece. Pero al final siempre viene bien para descansar mentalmente y físicamente. Tanto si vas bien, como si van las cosas mal, tienes los días para desconectar, coger aire y volver con más fuerza.

–Al llegar al Levante, igual que varios compañeros de los nuevos, sufrió una lesión muscular. ¿A qué lo achaca, al calor?

–No sé, allí en la Real también nos apretaban y por ese aspecto, yo ya venía preparado. Estaba entrando con el equipo, normal. Pero sí, es verdad, que bueno, entre tema calor y el tema horarios, pues tuve ese percance.

–Ahora, recuperado y con ganas de demostrar.

–Sí, a mí este parón me deja un poco con ganas de más, porque llevo un partido convocado, entonces tengo ganas de poder empezar ya.

–¿Qué cree que le está faltando al equipo o qué se tiene que cambiar ahora para empezar a sumar en estos próximos partidos?

–Creo que el equipo está trabajando muy bien. Es verdad que no nos ha salido todo como queríamos, pero el trabajo está ahí, vamos a seguir por esa línea y espero que lleguen pronto los puntos.

–Han llegado en estos últimos días fichajes nuevos, y además se ha quedado Carlos Álvarez.

–Sí, hay mucha competencia. Eso es bueno, porque al final te exige tanto a ti como a tu compañero y eso va a hacer que estemos todos al 100%. Pero, por ejemplo, ahora que ha venido Etta Eyong, te diría que me ha sorprendido él, porque en los partidos de Liga con el Villarreal ya lo había visto, y la verdad es que entrenando se ve que tiene mucho nivel.

–Encima ha llegado Unai Vencedor y se han juntado aquí dos vascos, uno del Athletic y uno de la Real...

–Sí, ya lo conocía de antes (ríe). He jugado varios partidos contra él desde pequeño y lo conocía bien.

–También coincidió en la selección sub-21 con Manu Sánchez.

–Eso me vino muy bien, porque al principio yo cuando vine no conocía a nadie. O sea, no había coincidido con nadie. Y a los días o a la semana cuando me entero que viene, ya sí que he estado más con él, nos hemos ido a comer algún día y tal.

–¿Qué tal está siendo la adaptación a Valencia?

–Muy bien. A mí desde el primer momento me han acogido muy bien todos los compañeros. Son gente muy cercana, muy noble y la verdad que es de agradecer. Para mí la primera vez que salía de allí, de mi casa, por así decirlo, y la verdad que muy contento. El calor influye, pero bien (ríe). Pero no, la verdad que la ciudad también me gusta. He estado dando paseos por el centro, los edificios y todo, me gustan. Y es verdad que con el calor tienes que intentar ir en un momento que haya un poquito de brisa o algo, porque si no, te mueres...

–Ha estado en todas las categorías de la Real Sociedad. ¿Qué le impulsa a salir de la que era, como usted dice, su casa?

–Bueno, llevaba dos años en el primer equipo y ya que dentro del centro del campo había mucha competencia y este año, sin tener Europa, pues iba a ser más complicado jugar. Y tanto ellos como yo hemos decidido que había que separar caminos. Se me abrió esta oportunidad de poder venir aquí, poder seguir demostrando y aprovechando las oportunidades, e intentar ayudar al Levante.

–¿Qué le convenció del Levante?

–Tuve conversaciones con Julián Calero antes de venir, y lo que me dijo me gustó. Es verdad que es un equipo histórico, es una ciudad buena, la gente es muy cercana, y todo se relaciona un poco a lo que es allí en San Sebastián, porque allí también la gente es muy tranquila, muy cercana.

–¿Cómo ha sido esa primera impresión con Julián Calero?

–Sí que es como me imaginaba. Ya me avisó con antelación de que aquí le gusta trabajar fuerte, le gusta exprimir al máximo a los jugadores y yo también tengo esa mentalidad de trabajar todos los días, porque creo que es como se mejora.

–Firma además hasta 2028, es decir, es un proyecto a largo plazo.

–Sí. Yo tengo ganas de poder estar aquí, ayudar e intentar cumplir los objetivos.

Jon Ander Olasagasti, posando para la entrevista con LAS PROVINCIAS. Irene Marsilla

–El míster ha apostado por un sistema de cinco defensas. Eso, como centrocampista, ¿le exige menos al tener un compañero más atrás, o más al tener uno menos al lado?

–Yo estoy acostumbrado a jugar 4-3-3 porque siempre he jugado allí así o incluso con rombo. Entonces venía con otra costumbre, pero creo que cada formación tiene sus cosas positivas, y es saber adaptarse y poder sacarle rendimiento.

–Imagino que tendrá ya mirado en el calendario cuándo son los partidos contra la Real...

–Sí, tengo mirado sobre todo el de la ida, porque creo que es el último del año, justo antes de Navidades. Sí, lo tenía guardado, lo tenía ahí ya visto.

–Para el aficionado, ¿cómo se definiría como jugador?

–Pues soy un jugador muy comprometido, que se esfuerza al cien por cien, y que siempre va a dar todo en el verde para poder sacar rendimiento. Soy un jugador de equipo, con la intención de hacer daño y atacar. El año pasado ya tuve momentos de jugar de pivote solo, de interior, de media punta, no tengo ningún problema en cuanto a posición.

–¿Qué le llevó a elegir jugar de centrocampista?

–No, yo empecé de medio izquierdo. En infantiles me cambiaron a pivote y ahí me quedé. Lo hice bien y ahí me quedé (ríe). Me gusta más ahora. Estás todo el rato en contacto con el balón, estás metido, en la basculación estás cerca, porque si no, en banda hay veces que no la tocaba tanto.

–Se trabaja muy bien en la cantera de la Real, que tiene ahora al filial en Segunda División.

–Sí, se trabaja muy bien. Se trabaja muy bien desde pequeño, se te ayuda mucho, tanto en lo deportivo como en los estudios. Están muy encima, muy pendientes de ti. A mí me tocó ascender también en su día y ahora han ascendido ellos, que me alegro mucho. Y han empezado bien esta temporada, eh.

–No obstante, se habla mucho cuando ha habido casos como el de la Real B, que ha subido a Segunda, que la gente dice que los filiales no tendrían que estar en el fútbol profesional y que tendría que haber una liga de filiales.

–Yo, viniendo de un filial, para mí creo que es beneficioso jugar este tipo de partidos con todo tipo de gente, con más experiencia o con menos. Al final, es lo que vas a vivir en el fútbol de Primera y de Segunda. Y creo que es lo mejor. Me ha gustado. Ahí me dí cuenta, por ejemplo, de que cualquier fallo tonto te condenaba. Una pérdida en el centro del campo o lo que sea, ya era una contra, podías encajar y ya te cambiaba el partido.

–¿Qué objetivos individuales y colectivos se marca para esta temporada?

–No me gusta pensar en lo individual. Soy más de pensar en el equipo. Si le va bien al equipo, me va a ir bien a mí, o a la inversa. Así que me quedo con eso. Intentaremos sacar los máximos puntos posibles cuanto antes para poder estar tranquilos y disfrutar.