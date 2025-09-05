Vencedor: «Calero me pide que no dé un balón por perdido y que meta el pie» El centrocampista vasco, recién llegado al Levante en el cierre del mercado de fichajes, habla de que se ha encontrado un vestuario «muy unido»

Marc Escribano Valencia Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:14

Unai Vencedor (Bilbao, 15-11-2000) llegó al Levante en las últimas horas del cierre del mercado de fichajes, y lleva apenas una semana como granota. El centrocampista, que jugará a préstamo una temporada en Orriols procedente del Athletic Club, ha dado sus primeras palabras en una entrevista a los medios del club azulgrana, en la que se ha mostrado feliz por la acogida del equipo: «Ha sido un recibimiento muy bueno por parte de todos y estoy muy contento de poder estar aquí y empezar ya con ellos. Me he encontrado con un vestuario muy unido, muy bueno, y que quiere ir a por todo juntos».

El jugador ya había coincidido en la selección española sub-21 con Jon Ander Olasagasti y con Manu Sánchez, quienes le han ayudado a integrarse más rápidamente en el grupo. «Ya les conocía y ha sido todo más ameno, aunque todos han sido muy majos y me han acogido muy bien», señala Vencedor, que en estos primeros días como jugador del Levante, ha podido hablar con el entrenador Julián Calero, que le ha transmitido «que sea yo, que no dé un balón por perdido, que meta el pie y las cosas que él considera que necesita de mí o que quiere que yo haga».

🎙 Unai Vencedor: “Llego con una ilusión enorme por volver a jugar en Primera y poder representar a este club”



📝 https://t.co/D1ZDrjPR5n pic.twitter.com/xsOosYvyOm — Levante UD (@LevanteUD) September 5, 2025

La llegada de Vencedor al Levante supone volver a jugar en Primera División, un reto que el centrocampista vasco afronta con «una ilusión enorme». La primera cita del nuevo jugador levantinista con su afición será la del próximo domingo 14 de septiembre en el Ciutat de València, ante el Betis. Una fecha que el centrocampista espera «con muchas ganas», puesto que ya conoce lo que es el ambiente del coliseo azulgrana como visitante. «Espero que lo que sufrí en su día como visitante, ahora sea todo bueno y que nos ayuden mucho, que seguro que lo harán», concluye Vencedor.