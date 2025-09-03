Los exitosos precedentes de Eyong en el Levante El fichaje del camerunés ha devuelto la ilusión al club azulgrana tras un mal inicio liguero | Delanteros similares al exfutbolista del Villarreal como Caicedo, Konéy Martins brillaron en Orriols por su potencia y su eficacia goleadora

El levantinismo se ha vuelto a ilusionar. Tras un inicio liguero demoledor, con tres derrotas, un runrún desmotivador atronaba en Orriols. Pero en el cierre del mercado de fichajes ha brotado el espíritu de la escalada. El sorprendente fichaje de Etta Eyong para el ataque azulgrana ha cambiado la cara de Calero y de todos los aficionados. Nadie se imaginaba que un delantero con tanta proyección fuera a salir traspasado de Villarreal y que acabara en el Levante. Pero el buen trabajo de la dirección deportiva (lo seguía desde que estaba en el filial del Cádiz) y la aportación económica desinteresada del consejero delegado, José Danvila, ha valido para darle al equipo un salto de calidad enorme, reforzado por la llegada, en este caso cedido, de Unai Vencedor, del Athletic. Eyong destaca por su eficacia goleadora, su verticalidad, su velocidad, su potencia y su ánimo contagioso. Y a los seguidores levantinistas les ha venido a la cabeza recuerdos imborrables como los que generaron tres delanteros de la época reciente, como fueron Felipe Caicedo, Arouna Koné y Obafemi Martins, que llevaron incluso al Levante a jugar en Europa.

Etta Eyong anotó 19 goles en 30 partidos con el Villarreal B. Esto fue la temporada pasada. Marcelino lo tenía en el radar y ya en esta campaña requirió los servicios del camerunés. Tanto que en el debut liguero frente al Oviedo el joven atacante fue titular y anotó un gol. Es cierto, que el exentrenador del Valencia tenía las bajas de Ayoze y Gerard Moreno, pero su apuesta por Eyong era decidida. Pero con los fichajes de Mikautadze y Solomon, y la esperada recuperación de los internacionales españoles, el conjunto castellonense ha decidido vender al camerunés y sólo contar con un derecho de tanteo al acabar la temporada. El Levante negoció como debía y tiene a su nueva estrella, una referencia como hacía años que no tenía.

El primero de los tres precedentes de Eyong fue Felipe Caicedo. Llegó en la temporada 2020/2011 y lo hizo como cedido del Manchester City. Un gigantón que la campaña anterior había militado en el Málaga. Luis García Plaza no dudó en contar desde el inicio con el ecuatoriano. Incluso en su primer partido como azulgrana ya anotó. No sólo destacaba por su gracia goleadora, también por abrir espacios y por fijar a los defensas. Muchas variante que ayudaban a sus compañeros. Ante el Racing de Santander consiguió su único doblete como levantinista y, además, el primero de los tantos fue el número 200 del club azulgrana en Primera División. La temporada la acabó con 14 goles. En el contrato de cesión se fijó una opción de compra de un millón que el Levante ejecutó para después venderlo al Lokomotiv por diez.

Se marchaba un referente y sin solución de continuidad el Levante tenía claro que debía buscar un perfil similar. Había dado el rendimiento esperado y ¿para qué cambiar? Entonces fijó sus ojos en Arouna Koné, un delantero de Costa de Marfil por el que el Sevilla había pagado 12 millones. Tenía 28 años y con experiencia de sobra en la élite. El conjunto hispalense, donde no había logrado cuajar, accedió a cederlo al Levante. Y fue la mejor decisión posible. El atacante consiguió un total de 17 tantos como granota y se convirtió en el mayor goleador del Levante en una campaña en Primera División. Fue una temporada para enmarcar. El equipo finalizó en sexta posición –en alguna jornada llegó a ser líder– y se clasificó para disputar competiciones europeas. Debutó como goleador ante el Real Madrid de Mourinho en el partido que tuvo un momento icónico con la carrera ganada por Ballesteros a Cristiano Ronaldo. Su segunda vuelta fue enorme, con nueve goles, uno de ellos en el empate logrado en Mestalla. Al final se quedó a un tanto de una renovación automática con el Sevilla y el Levante lo firmó a coste cero para después venderlo al Wigan inglés.

Y la santísima trinidad la completó Obafemi Martins. Se marchaba Koné y aterrizaba un menudo delantero procedente del Rubin Kazan. Lo hacía libre y firmaba por dos temporada más una opciones. En algo más de media temporada anotó siete goles en Liga y dos en la Europa League. Pero el mazazo llegó en marzo de 2013 cuando decidió marcharse a Seattle tras pagar la cláusula de tres millones. No pudo ser reemplazado por estar ya fuera del mercado de fichajes, dejando la responsablidad atacante a Acquafresca y Roger Martí.

En sus cinco primeros partidos anotó cuatro tantos y el equipo ganó cuatro choques. Ya era el ídolo de la afición y la gente se volvía loca con sus espectaculares volteretas tras cada acierto goleador. Su mayor cualidad era la extraordinaria velocidad que tenía. En su primer tanto, ante la Real, llegó a correr a 34 km/hora. Era explosivo y con un podería físico brutal. Como lo posee Etta Eyong. Ha llegado tu momento. El Levante te espera.