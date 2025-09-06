El fundador del Levante llena de emoción el Ciutat El palco VIP del estadio se desborda en el homenaje a José Ballester Gozalvo y su esposa, Teresa Molins Gausach, cuyos restos mortales han sido repatriados de Francia y recibirán sepultura esta tarde en el Cabanyal

«Ahora los tenemos en el Cabanyal para siempre. Y cada 6 de septiembre les llevaremos flores». Es la frase que, con la voz entrecortada, ha pronunciado el historiador Felip Bens esta mañana en el Ciutat de València. El palco VIP del estadio se ha quedado pequeño para albergar el acto de homenaje al fundador del Levante FC en 1909, José Ballester Gozalvo. Sus restos mortales y los de su esposa, Teresa Molins Gausach, han sido repatriados de Francia para cumplir con el deseo de ambos. Este sábado, 6 de septiembre, coincidiendo con la fecha en que se conmemora el aniversario del club, se ha celebrado la vuelta a casa de una figura emblemática y multidisciplinar que se vio marcada por la Guerra Civil y el exilio. El libro de firmas, colocado para que invitados y público general pudiesen estampar con tinta sus sentimientos, ha servido para cerrar un círculo. El de la memoria histórica.

Esta tarde los restos mortales de José Ballester Gozalbo y de Teresa Molins Gausach recibirán sepultura en el Cabanyal, el barrio que marcó los orígenes del fundador del Levante y al que siempre quiso regresar. Fernando Víctor Higón Ballester es el sobrino nieto mayor de Pepe, tal y como se conocía al hombre que dio vida al club redactando sus estatutos originales.

«Pepe ha sido un ídolo de la familia. Todos hemos mantenido su historia y sus ideales. En 1939 se fue huyendo porque era un alto mando de la República en la Comandancia de Barcelona y se lo llevaron a París para evitar lo que le pasó a mi abuelo, que le detuvieron sin tener ninguna pena y le tuvieron cuatro años en el penal de Totana», cuenta Fernando, quien destaca también la faceta intelectual de José Ballester. Al margen de una figura clave en la historia del fútbol valenciano, brilló como pedagogo, escritor, abogado y político. Vivió sus últimos años en Roissy-en-Brie, cerca de París, donde también falleció.

«Pepe tenía mucha amistad con Machado. Y le escribió a Eisenhower para pedirle que no viniera a dar la mano a Franco. A Pepe lo escuchábamos por Radio País. Mi padre, por la noche, cuando sabía que él hablaba desde la Sorbona, nos ponía la radio para escuchar lo que decía. El Levante contactó con la familia y yo me encargué de todas las firmas para poder extraer los restos de París. Hemos estado exhumando los restos de los padres de Pepe en el cementerio del Cabayanl para hacer sitio y ponerlos donde ellos querían», cuenta con orgullo Fernando.

Una delegación del club que viajó a Villiers-Adam para exhumar los restos de José Ballester Gozalvo y Teresa Molins Gausach. De ahí que este sábado el homenaje haya contado con la presencia del alcalde de la localidad francesa, Bruno Mace. También han acudido los historiadores Felip Bens y José Ricardo March; la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix; el director general de Deportes, Luis Cervera; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salva Gomar... Entre las 11 y las 13 horas, la capilla ardiente instalada en el palco VIP del estadio ha permanecido abierta al público.

«El bar del viejo federal Diego Arlandis, donde apenas nacido, tuvo su local social el primer Club Levante de fútbol que fundamos y cuyos primeros estatutos redacté yo y fui personalmente a presentar y aprobar». Son palabras proclamadas por José Ballester Gozaldo en 1959 durante su exilio en París.

«Es un día lleno de emoción porque por fin recuperamos una figura clave en la historia de nuestro club. Pero también es un día cargado de respeto y responsabilidad. Es una acto de reparación por los años en que su memoria quedó invisible. El Levante no olvida. Está siempre con los suyos», ha comentado el consejero del Levante Alberto Villanueva.

Felip Bens no ha podido contener las lágrimas durante su intervención: «Teresa y José sonríen donde estén. Sonríe el levantinismo. Está profundamente orgulloso del club que fundó en 1909. No creo que ningún equipo en el mundo tenga un fundador tan ilustre». Por su parte, José Ricardo March he realizado un valioso recorrido por todas las facetas que caracterizaron al protagonista. Una reconstrucción en la que también ha participado el profesor universitario Jose Ignacio Cruz Orozco, quien descubrió a «este singular educador» en 1986 y arrancó un trabajo de investigación contactando con familiares: «Ha sido un proceso largo, de cuatro décadas. Pepe y Teresa continúan siendo una fuente de inspiración». El escritor Josep Carles Laínez, por su parte, ha profundizado en la relación de amistad entre José Ballester y Emilio Gascó Contell: «Forma parte de una generación perdida al lado de otros intelectuales españoles que tuvieron que vivir en el exilio por encontrarse en un momento dado en el lado de la libertad y la fraternidad. Fue un hombre libre y bueno».

La iniciativa de repatriar los restos morales de José Ballester nació hace menos de dos años en el patio del instituto valenciano que lleva su nombre. Dieron el paso los profesores Paco Santamans e Irene Alcolea. «Estar aquí representa un sueño que empieza con una pequeña utopía. Decidí enviar un mail al Levante en diciembre de 2023. Ha sido un proceso largo y difícil. Hemos tenido mucha suerte por las personas que nos han ayudado. La familia ha colaborado en todo momento», ha contado Paco. Irene ha expresado su «profundísima admiración» por una referente que tocó numerosas facetas: «Pero a nosotros el Pepe que nos toca el corazón es el maestro, el pedagogo. El defendía la escuela pública, la escuela para todo el mundo, la escuela inclusiva, la escuela que fomentaba el pensamiento crítico».

Esta tarde tendrá lugar en la intimidad el entierro de Pepe y Teresa junto a los padres de él, Vicente Ballester y Enriqueta Gozalvo. Será en el cementerio del Cabanyal. De su Cabanyal. Los orígenes del Levante recuperan su lugar.