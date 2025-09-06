Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La delegación del Levante, en su viaje a Francia para recuperar los restos del fundador del club LUD

El fundador del Levante regresa por fin al Cabanyal

El Ciutat acoge este sábado un acto de homenaje abierto al público. Los restos mortales de José Ballester Gozalvo y su esposa, Teresa Molins Gausach, fueron repatriados de Francia por una iniciativa del club

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 01:04

El Levante dio un paso histórico en la recuperación de su memoria fundacional, gracias al esfuerzo de una delegación del club que viajó a ... Villiers-Adam, localidad francesa cercana a París, para exhumar los restos de José Ballester Gozalvo y Teresa Molins Gausach, el fundador del Levante FC en 1909 y su esposa. El traslado de sus restos cumple con el deseo expresado de regresar algún día al Cabanyal.

