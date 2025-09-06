El fundador del Levante regresa por fin al Cabanyal
El Ciutat acoge este sábado un acto de homenaje abierto al público. Los restos mortales de José Ballester Gozalvo y su esposa, Teresa Molins Gausach, fueron repatriados de Francia por una iniciativa del club
Valencia
Sábado, 6 de septiembre 2025, 01:04
El Levante dio un paso histórico en la recuperación de su memoria fundacional, gracias al esfuerzo de una delegación del club que viajó a ... Villiers-Adam, localidad francesa cercana a París, para exhumar los restos de José Ballester Gozalvo y Teresa Molins Gausach, el fundador del Levante FC en 1909 y su esposa. El traslado de sus restos cumple con el deseo expresado de regresar algún día al Cabanyal.
El siguiente paso de esta bonita historia levantinista tendrá lugar este sábado 6 de septiembre. Aprovechando el parón de las selecciones y la inactividad futbolera, el Ciutat de València acogerá el acto de homenaje al fundador con la instalación de una capilla ardiente en la Llotja VIP L'Alqueria, de 11 a 13 horas.
A las 12 horas se celebrará un acto abierto al público, con la participación de autoridades, representantes del mundo cultural y deportivo, familiares y aficionados. Por la tarde, el entierro tendrá lugar en la intimidad, en el cementerio del Cabanyal, donde Ballester y Molins descansarán junto a los padres de él, Vicente Ballester y Enriqueta Gozalvo.
Han confirmado la asistencia al acto por el momento, la cónsul honoraria de Francia en Valencia y Castellón, Karin Nylund, la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, el director general de Deportes, Luis Cervera, el concejal de Cultura y Patrimonio de València, José Luis Moreno, así como representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y de les Corts; y el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salva Gomar, entre otros. Asistirá también el alcalde de Villiers-Adam, Bruno Mace, miembros de la familia y, desde las 11 horas hasta las 13 horas, todo aquel que quiera pasar por la capilla ardiente a rendir homenaje al fundador y su esposa.
La recuperación de los restos de José Ballester y Teresa Molins ha sido posible gracias a la subvención concedida por la Diputación de València a la Fundación 'Cent Anys' del Levante, que el club impulsó. José Ballester Gozalvo fue una figura clave en la historia del fútbol valenciano, además de pedagogo, escritor, abogado y político comprometido. Vivió sus últimos años en Roissy-en-Brie, cerca de París, donde también falleció. Junto a Teresa Molins Gausach, su compañera de vida, descansarán a partir de ahora junto al Mediterráneo que los vio nacer y junto al club que él contribuyó a fundar.
