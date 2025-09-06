El fundador del Levante regresa por fin al Cabanyal

El Levante dio un paso histórico en la recuperación de su memoria fundacional, gracias al esfuerzo de una delegación del club que viajó a ... Villiers-Adam, localidad francesa cercana a París, para exhumar los restos de José Ballester Gozalvo y Teresa Molins Gausach, el fundador del Levante FC en 1909 y su esposa. El traslado de sus restos cumple con el deseo expresado de regresar algún día al Cabanyal.

El siguiente paso de esta bonita historia levantinista tendrá lugar este sábado 6 de septiembre. Aprovechando el parón de las selecciones y la inactividad futbolera, el Ciutat de València acogerá el acto de homenaje al fundador con la instalación de una capilla ardiente en la Llotja VIP L'Alqueria, de 11 a 13 horas.

A las 12 horas se celebrará un acto abierto al público, con la participación de autoridades, representantes del mundo cultural y deportivo, familiares y aficionados. Por la tarde, el entierro tendrá lugar en la intimidad, en el cementerio del Cabanyal, donde Ballester y Molins descansarán junto a los padres de él, Vicente Ballester y Enriqueta Gozalvo.

Han confirmado la asistencia al acto por el momento, la cónsul honoraria de Francia en Valencia y Castellón, Karin Nylund, la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, el director general de Deportes, Luis Cervera, el concejal de Cultura y Patrimonio de València, José Luis Moreno, así como representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y de les Corts; y el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salva Gomar, entre otros. Asistirá también el alcalde de Villiers-Adam, Bruno Mace, miembros de la familia y, desde las 11 horas hasta las 13 horas, todo aquel que quiera pasar por la capilla ardiente a rendir homenaje al fundador y su esposa.

Ampliar Los restos del fundador del Levante y su esposa. LUD

La recuperación de los restos de José Ballester y Teresa Molins ha sido posible gracias a la subvención concedida por la Diputación de València a la Fundación 'Cent Anys' del Levante, que el club impulsó. José Ballester Gozalvo fue una figura clave en la historia del fútbol valenciano, además de pedagogo, escritor, abogado y político comprometido. Vivió sus últimos años en Roissy-en-Brie, cerca de París, donde también falleció. Junto a Teresa Molins Gausach, su compañera de vida, descansarán a partir de ahora junto al Mediterráneo que los vio nacer y junto al club que él contribuyó a fundar.