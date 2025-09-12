El superordenador dictamina en qué puesto acabará el Valencia y sus opciones de Europa y de puntuar ante el FC Barcelona El equipo de Corberán en se enfrenta el domingo a los de Flick

Regresa LaLiga tras el parón de selecciones y lo hace con un clásico de la competición. El próximo domingo tendrá lugar el FC Barcelona-Valencia CF, donde Corberán busca resarcirse de las severas derrotas sufrida la temporada pasada, cuando cayó por 7-1 y 0-5.

Después de que el Camp Nou no esté disponible para el duelo, se jugará finalmente en el Estadi Johan Cruyff, bajo el visto bueno de LaLiga pese a que incumple la normativa de aforo mínimo. El conjunto de Flick llega al choque con 7 puntos de 9 mientras que el Valencia ha sumado 4.

Como es habitual, el superordenador de Opta ha realizado su predicción de cómo acabará la temporada y las opciones de título, Europa o descenso que tiene cada equipo. En el caso del conjunto de Mestalla, señalan que terminará el curso con 49 puntos en décima posición.

Con respecto a sus posibilidades de título, tan solo son de un 0,09%, mientras que las de Champions League un 5,92%. Sorprende que otorgue más opciones a jugar Liga de Campeones que Europa League (5,04%). Pero la posibilidad más factible sería disputar Conference League con un 6,16%.

Pero los de Corberán también deben de tener cuidado con el descenso, con el que estuvo coqueteando el año pasado, ya que tiene un 10,57% de posibilidades. En cuanto al FC Barcelona, le da un 47,54% de ser campeón, el que más del campeonato.

Con respecto al encuentro entre FC Barcelona y Valencia, a los de Flick les da un 73,1% de probabilidades de ganar, a los blanquinegros un 11,7% y al empate un 15,3%.