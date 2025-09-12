Kempes: «El Valencia tiene que ser poderoso en Barcelona»

R. D. Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:06 | Actualizado 01:20h. Comenta Compartir

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. «El Valencia visita a un Barcelona que está jugando muy bien como siempre lo hace durante todas las temporadas, con altibajos normales como puede ser el Real Madrid o el Atlético de Madrid, pero bueno ese es otro tema. Este Valencia tuvo un primer partido empate en casa, fue a Pamplona y perdió, y el otro día le ganó al Getafe. Ya tenemos los tres posibles resultados. Ahora claro, el Barcelona no es ninguno de estos tres, el Barcelona es muy superior a estos tres y es mucho más peligroso. No tienes que marcar a uno, tienes que marcar a cinco o seis porque casi todos hacen goles, empezando por Ferran, Rapinha, Fermín o Pedri. Bueno, cualquiera te puede dar la sorpresa y llegar al arco, menos el arquero».

«El Valencia lo tiene complicado, lo sabemos, pero también sabemos que este Valencia tiene partidos que nos asombra y eso es lo que estamos esperando todos, que este Valencia sea poderoso, que ese Valencia juegue como un equipo, que este Valencia, cuando tiene la pelota, la maneje de la mejor manera, que los compañeros del que lleva la pelota se muevan para tener opciones. Hugo Duro se mete ahí en medio tratando de enganchar alguna a ver si la puede meter adentro, pero quizás lo que se tiene que trabajar durante la semana es ese movimiento general de todo el equipo para llegar con pelota controlada y tener opciones, no solamente uno con un pelotazo largo para que se vaya bien lejos del arco del Valencia y a los diez segundos la vas a tener de vuelta porque no tienes a nadie que la corra, así que yo creo que el Valencia es fuerte pero se lo tienen que creer, que tiene buenos jugadores».

«Hace ya un rato largo que vienen jugando juntos, ya se conocen, han llegado algunos, otros se han ido, pero eso no es el caso. Acá son muchos los que se conocen, los que están jugando ya bastante tiempo y eso es lo que tiene que aprovechar el entrenador, que sabe mucho, es verdad, que la temporada pasada sacó las papas al fuego. Pero esta es otra temporada totalmente diferente y el Valencia no tiene que sufrir más llegando a las últimas fechas del campeonato con el agua en el cuello. Si quiere el Valencia ser un grande tiene que entrar dentro de todas las posibilidades. Hubo algún tiempo que el Valencia daba la sorpresa, no solamente en Barcelona sino también en Madrid, así que, señores, el domingo será un partido para sufrir pero también después del sufrimiento puede haber alegría, ya veremos cuál de las dos sale a flote».