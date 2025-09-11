El Valencia toma nota de lo que hizo el Levante y ensaya cinco defensas para enfrentar al Barça Carlos Corberán medita alinear a tres centrales ante los de Hansi Flick para buscar hacer daño al contraataque, como ya hizo el equipo granota en su duelo ante los culés en el Ciutat de València

Marc Escribano Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Carlos Corberán es sin duda un gran estudioso del fútbol. Analiza todo tipo de detalles a fondo en busca de la mejora que pueda ayudar a su equipo, en este caso el Valencia, a sumar los tres puntos en cada encuentro. Y es que el próximo que le viene encima al conjunto blanquinegro es uno de los más complicados de todo el calendario, enfrentarse al Barcelona n la Ciudad Condal, donde lleva sin ganar desde 2016. Un reto mayúsculo, aunque su rival llega con dudas sobre las rotaciones y con varias bajas confirmadas por lesión.

Medirse al vigente campeón de Liga, que cuenta con jugadores de talla mundial como Lamine Yamal o Pedri, es una misión que está llevando al técnico valencianista a estrujar su mente en busca de la táctica adecuada para hacer el máximo daño posible. Y todo apunta a que ha tomado buena nota de lo que hizo el Levante en su duelo contra los culés, ya que el conjunto granota llegó a poner contra las cuerdas al Barcelona en el duelo de la segunda jornada que se disputó en el Ciutat de València.

Los de Julián Calero tenían un plan de partido muy claro para hacer daño al Barça, y se podría decir que pese a que el resultado final fue de derrota, fue una táctica que dio sus frutos. El Levante se plantó ante los catalanes con un sistema de cinco defensas, bien replegado atrás, ofreciendo la pelota a su rival y permitiendo que el Barcelona fuera quien llevara la batuta del encuentro. Ante la alta línea defensiva que es marca de la casa de los de Flick, el Levante tenía clara su estrategia: defender, defender, y cuando se consiguiera robar, balones largos al espacio en busca de las carreras de sus veloces delanteros.

Y así, con ese plan tan, sobre el papel, sencillo, consiguió marcharse al descanso con un 2-0 que hacía soñar a Orriols gracias a dos goles que nacieron de transiciones frenéticas. Marcó Iván Romero en una gran jugada de banda a banda en la que los dos carrileros, Manu Sánchez y Jeremy Toljan, participaron. Después, José Luis Morales amplió la ventaja con un penalti que había sido conseguido tras otro contraataque de vértigo. No obstante, en la segunda parte, no obstante, Flick cambió un par de cosas y el rodillo culé acabó dándole vuelta para ganar 2-3, gracias en parte al balón parado y al juego aéreo, uno de los puntos débiles del Levante. Pero de todo eso ha tomado buena nota Corberán.

El técnico valencianista ha analizado a fondo el partido que el vecino de la ciudad realizó ante el Barcelona y sabe que aquel plan de partido es uno que puede 'copiar' para sacar algo positivo de su visita al Johan Cruyff. Y es que durante esta semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna, el Valencia ha estado ensayando con un sistema de cinco defensores y tres centrales, que serían César Tárrega, Mouctar Diakhaby y José Copete, flanqueados en los carriles por José Gayà y Dimitri Foulquier. En el centro del campo, el doble pivote de Baptiste Santamaría y Javi Guerra no se tocaría, pero este sistema haría que el Valencia prescindiese de una referencia ofensiva como el delantero Hugo Duro, apostando más por la verticalidad de sus lanzas: Diego López, Luis Rioja y sobre todo, Arnaut Danjuma.

El delantero neerlandés ya se estrenó como goleador valencianista ante el Getafe precisamente en una acción que será la que busque el Valencia de forma constante ante el Barça. Robar la posesión, lanzar un pase largo al espacio, y buscar la velocidad al contraataque de su veloz delantero, confiando en su capacidad de resolver con su letal uno contra uno. Si el Valencia consigue tener un par de esas oportunidades ante los de Flick, podrá disponer de ocasiones para hacer daño y quién sabe, romper el mal fario que arrastra desde hace casi una década en los duelos como visitante en Liga ante el conjunto culé.