Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Romero, ante Eric García.

Ver 16 fotos
Iván Romero, ante Eric García. Iván Arlandis
Crónica

Apagón granota

El Levante, que llegó a ponerse 2-0, cae tras la remontada del Barça, que se aprovecha de la fragilidad en el juego aéreo del equipo de Julián Calero en el regreso del Ciutat de València a la Primera División

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:56

El fútbol es un deporte cruel. El levantinismo ya lo sabe por experiencia propia. Si ya en la primera jornada se escapó un punto de ... Mendizorroza cuando Nahuel Tenaglia sentenció en el tiempo de añadido, lo vivido en el regreso del Ciutat de València a la Primera División fue de película de terror. El Levante de Julián Calero trazó un plan que durante la primera mitad, salió a la perfección. Se puso 2-0 por delante, desesperó a todos los culés, y soñó con otra machada. Tras el paso por los vestuarios, los de Hansi Flick tuvieron una reacción digna de campeón y remontaron un partido que al Levante se le hizo muy, muy largo. ¿Injusto? Puede ser. La imagen fue buena. El Levante le plantó cara a todo un Barça, el cual sudó para llevarse los tres puntos. Pero el conjunto granota vuelve a caer y eso es difícil de digerir. El balón parado y el juego aéreo, de nuevo, el talón de Aquiles granota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  2. 2 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  3. 3 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  4. 4 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  5. 5

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  6. 6 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  7. 7 Muere Eusebio Cuesta, policía local, durante una persecución a un conductor que se dio a la fuga en un control de alcoholemia
  8. 8 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  9. 9

    El valenciano que inventó la discomóvil
  10. 10

    La saturación en el Arnau se agrava: pacientes en los pasillos y 40 camas cerradas por vacaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Apagón granota