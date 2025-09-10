Pepelu, sobre la decisión del Johan Cruyff: «Queremos jugar en grandes estadios»

Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

La plantilla del Valencia, junto al cuerpo técnico, ha compartido hoy mesa y mantel en una comida de equipo como conjura para el intento de asalto al Johan Cruyff, donde finalmente se disputará el partido de Liga que les enfrentará este domingo al Barcelona. «Tenemos ganas de jugar el partido», ha comentado el capitán José Luis Gayà tras la comida a los periodistas presentes y ha tirado de ironía, y de una gran sonrisa, cuando ha sido preguntado sobre la su opinión hacia la decisión de la Liga de que el partido se dispute en el estadio de la ciudad deportiva del Barça: «Ya está todo dicho».

Quien sí ha querido dar un razonamiento un poco más largo con respecto a la opinión compartida por la mayoría de los jugadores del Valencia es Pepelu, dejando claro que siempre (por respeto sobre todo a los valencianistas) es jugar siempre en los campos principales: «Son cosas que la Liga dice, nos adaptamos aunque sabiendo que queremos jugar en grandes estadios. Al final podemos hacer poco, a jugar el partido y a ganarlo». Con respecto al partido, ha destacado que es importante aprender de lo ocurrido la pasada temporada, donde los de Corberán salieron goleados: «Estamos preparados y a ver si sacamos un buen resultado. Hemos trabajado para corregir cosas del año pasado y estamos convencidos de que será un buen partido». El que no ha querido entrar en la polémica es Carlos Corberán, que se ha limitado a decir que deben «seguir trabajando» en la Ciudad Deportiva.