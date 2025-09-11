El Barça, con dudas y varias bajas para medirse al Valencia El equipo entrenado por Hansi Flick regresa del parón de selecciones con cambios en mente para empezar la Champions y con ausencias relevantes

Después de todo el quilombo montado por Joan Laporta y el Barcelona respecto al escenario en el que se tenía que disputar el partido entre el equipo culé y el Valencia, este domingo a las 21 horas, y que se decidiese finalmente que fuera en el Johan Cruyff de la ciudad deportiva blaugrana, ahora ambos conjuntos pueden centrarse ya en lo puramente deportivo.

Y es que el Barça-Valencia llega en un momento delicado para los de Hansi Flick. Primero, porque es el partido inminente nada más volver de un parón de selecciones, algo que afecta en especial a los grandes, que pierden prácticamente a toda su plantilla al ir convocados con sus países. La mayoría de jugadores culés ya están entrenándose con el técnico germano, pero algunos han regresado más tarde y se han perdido un par de sesiones, como los sudamericanos Raphinha y Ronald Araújo, que podrían rotar ante el Valencia al no llegar del todo frescos tras sus vueltos transoceánicos.

Por otro lado, el Barcelona cuenta con el factor de que el partido ante el Valencia es justo el previo a su debut en la Champions League, que será este jueves ante el Newcastle inglés en tierras británicas, un partido muy complicado. Es por ello que en el seno azulgrana se barrunta la posibilidad de que ante el Valencia se presente una alineación con rotaciones, pensando en ese partido de competición europea.

Y es que para colmo, el Barcelona ha perdido a varios jugadores importantes por lesión durante este parón de selecciones. El talentoso joven Gavi sigue con un tratamiento conservador por sus molestias en la rodilla que le hicieron ser baja de la convocatoria de la selección española, y es baja confirmada para el partido. También apuntan a perderse la cita en el Johan Cruyff dos nombres relevantes como el lateral Alejandro Balde y el centrocampista Frenkie de Jong, ya que el primero arrastra una lesión en el bíceps femoral y el segundo sufre problemas en el obturador y no se les va a forzar.

Todo apunta, según medios catalanes, a que Gerard Martín y Marc Casadó serán sus sustitutos en la alineación de Flick, mientras que existe la duda de si será Dani Olmo o Fermín López el que complete el centro del campo en ese rol de mediapunta. También está en duda la presencia del veterano polaco Robert Lewandowski, que viene de jugar con su selección y que en Liga, de momento, ha estado a la sombra del exvalencianista Ferran Torres. El tardío regreso desde Brasil de Raphinha podría abrirle la puerta al once titular al inglñes Marcus Rashford, por lo que el Barça podría presentarse ante el Valencia con un equipo bastante alternativo. Eso sí, los que parecen fijos e intocables son Lamine Yamal y Pedri.

En cambio, en el otro lado de la moneda, en el Valencia está todo perfecto. Por primera vez esta temporada, Carlos Corberán podrá contar con toda la plantilla al completo, ya que tiene a todos sus jugadores disponibles. El parón de selecciones apenas afectó a los blanquinegros, que perdieron a Stole Dimitrievski con Macedonia del Norte y a Mouctar Diakhaby con Guinea, y ambos ya están de vuelta. Además, regresa José Luis Gayà de su sanción y no hay ningún futbolista lesionado, debido a que Thierry Rendall entrará por primera vez en una convocatoria tras casi un año de su grave lesión de rodilla.