FC Barcelona - Valencia CF: horario y dónde ver por televisión el partido de LaLiga El choque se disputará finalmente en el Estadi Johan Cruyff

El encuentro de cuartos de final de Copa del Rey de la temporada pasada en Mestalla.

J.Zarco Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:38 Comenta Compartir

El FC Barcelona-Valencia CF ya tiene finalmente estadio para que se dispute el encuentro. Después de que las obras del Camp Nou no hayan finalizado a tiempo, el club blaugrana ha decidido que jugará en el Johan Cruyff, donde juega sus encuentros su filial.

Se trata de una decisión muy polémica puesto que incumple una de las normativas de la propia liga, que establece que no es posible jugar un encuentro en un recinto con una capacidad menor a 8.000 espectadores. En este sentido, el Estado Johan Cruyff solo puede albergar a 6.000 personas.

En cualquier caso, el Valencia tratará de aislarse de la polémica para conseguir sumar algún punto en su visita. En el recuerdo están las dos goleadas encajadas por el equipo la temporada, cayendo por 7-1 en liga y por 0-5 en Mestalla en la Copa del Rey.

Los encuentros frente al FC Barcelona han sido el mayor borrón de Corberán desde que se hizo cargo del equipo. El técnico de Cheste ha realizado una gran labor pero no ha sabido competir frente al conjunto de Hansi Flick. Por ello, tratará de olvidar lo ocurrido el curso pasado y repetar la gesta que sí logró en el Santiago Bernabéu, donde se impuso por 1-2.

El choque se jugará este domingo 14 de septiembre y se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.