LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff

LaLiga se ha saltado todas las normas posibles para favorecer al Barcelona. Y el daño colateral lo ha sufrido el Valencia, rival del equipo ... azulgrana este domingo (21 horas). A cinco días de la disputa del choque, ya en horario de tarde, se ha decidido el recinto en el que se va a disputar, después de Joan Laporta pidiera más tiempo para ver si conseguía reabrir el Spotify Camp Nou con un aforo reducido de 27.000 espectadores, algo que no ha sido posible tras no conseguir el certificado de Primera Ocupación de la primera fase y pese a los intentos de última hora de medir la viabilidad tecnológica del recinto. Pero el artículo 214 del reglamente general refleja claramente que con siete días de antelación debe conocerse el campo en el que se disputará el choque. LaLiga ha mirado a otro lado.

Como también lo ha hecho con el estadio elegido. El Barça finalmente ha decidido que el domingo se abra el Johan Cruyff, el campo menor en el que disputan sus partidos el femenino o el filial. Tiene capacidad para 6.000 asientos. Y aquí LaLiga ha vuelto a incumplir su norma. El artículo 19 del reglamente indica claramente que en Primera División el campo tiene que tener «un aforo mínimo de 15.000 espectadores». Ante esta anómala situación, el club azulgrana tiene una respuesta ante posibles objeciones de otras entidades de LaLiga y declarará que la elección del Johan Cruyff respondería a una causa de fuerza de mayor que está recogida en el Reglamento y que impide que cualquier club pueda impugnar el choque alegando que se ha disputado en un estadio que no reúne las condiciones.

Emisarios de LaLiga han realizado inspecciones en el Johan Cruyff durante la última semana para tratar de verificar si estaba en condiciones técnicas de, por ejemplo, acoger toda la infraestructura tecnológica que requiere el uso del VAR, como es la instalación de las cámaras en posiciones óptimas y la activación de un sistema de fibra óptica que permita transmitir la señal con plenas garantías. El club ha trabajado contrarreloj para cumplir con esos requisitos, y de hecho, este martes todavía se han visto a operarios en las tribunas del estadio. El Johan Cruyff ha sido el elegido tras no poder acceder al Spotify Camp Nou y la otra alternativa, el Estadi Olímpico Lluís Companys, quedó descartada desde el principio por la imposibilidad de garantizar un césped en condiciones después del concierto de Post Malone del viernes.

El Barça llevaba desde hace semanas intentando maniobrar con la posibilidad de que se disputara en Mestalla, cambiando el orden de casa/fuera establecido en un primer momento cuando se decidió el calendario, al final se va a jugar como toca con el desafío valencianista de arañar algo en casa del actual campeón de la Liga. Desde luego, las condiciones van a ser idóneas en el sentido de que no habrá una presión ambiental como podía existir en un escenario ya finalizado y con los más de cien mil espectadores en las gradas (105.000). El club de Mestalla no ha podido poner a la venta sus entradas para seguidores visitantes en Barcelona. Y es que la entidad valencianista ni siquiera sabe si le va a corresponder algún tipo de localidad para los aficionados que pretendieran desplazarse a Barcelona.