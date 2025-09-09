Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Panorámica del Estadi Johan Cruyff. FCB

LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff

El segundo estadio azulgrana sólo tiene cabida para 6.000 personas y la norma establece que el mínimo debería de ser de 15.000

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:05

LaLiga se ha saltado todas las normas posibles para favorecer al Barcelona. Y el daño colateral lo ha sufrido el Valencia, rival del equipo ... azulgrana este domingo (21 horas). A cinco días de la disputa del choque, ya en horario de tarde, se ha decidido el recinto en el que se va a disputar, después de Joan Laporta pidiera más tiempo para ver si conseguía reabrir el Spotify Camp Nou con un aforo reducido de 27.000 espectadores, algo que no ha sido posible tras no conseguir el certificado de Primera Ocupación de la primera fase y pese a los intentos de última hora de medir la viabilidad tecnológica del recinto. Pero el artículo 214 del reglamente general refleja claramente que con siete días de antelación debe conocerse el campo en el que se disputará el choque. LaLiga ha mirado a otro lado.

