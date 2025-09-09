Diakhaby vuelve de Guinea con minutos en las piernas

El Valencia era un equipo acostumbrado a perder media plantilla durante los parones de selecciones, cuando casi todas sus estrellas internacionales se marchaban durante ... algo más de una semana a defender los colores de sus países. No obstante, en los últimos años, esto es algo que ha ido decayendo, y de hecho, en este reciente parón de septiembre por fechas FIFA, el Valencia sólo tuvo dos jugadores convocados por sus equipos nacionales: Stole Dimitrievski con Macedonia del Norte y Mouctar Diakhaby con Guinea.

En el caso del central africano, que será el que más tarde en reincorporarse a la dinámica grupal de los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna, regresará a Valencia con muchos y buenos minutos en sus piernas. Precisamente, lo que necesitaba el zaguero, que desde aquella durísima lesión de rodilla a principios de 2024, ha conseguido regresar al fútbol de más alto nivel, pero sigue necesitando ir cogiendo ese ritmo competitivo y esa regularidad para mantenerse sobre el césped de forma constante sin riesgo de lesión.

En el Valencia, de hecho, comenzó esta temporada 2025-26 bajo las órdenes de Carlos Corberán como suplente, ya que el técnico apostó por el nuevo fichaje en defensa, José Manuel Copete. No obstante, tras dos suplencias, Diakhaby consiguió entrar en el once inicial para el partido de la tercera jornada ante el Getafe, en el que marcó un golazo de cabeza en un córner. Y es que el guineano ocupa el primer lugar del ranking valencianista en cuanto a la efectividad en los duelos aéreos disputados, con la particularidad de que, de momento, en Liga ha salido vencedor en la totalidad de ellos.

Así, queda reflejado en el último informe de 'LaLiga Beyong Stats', el apartado especializado en el análisis estadístico de los jugadores y clubes de la máxima competición nacional. En el 'top 6' del ranking del Valencia se encuentran: el propio Diakhaby (1ª posición con un 100% de éxito), Copete (2º lugar con un 66,7%), César Tárrega (3ª posición con un 62,5%), Jesús Vázquez (4º lugar con un 60%), Hugo Duro (5ª posición con un 42,9%) y Pepelu (6º lugar con un 33,3%). Además, otro dato es que Diakhaby es el jugador que más pases en largo de más de 30 metros da por partido en el Valencia (4,3), y el que más éxito tiene en ellos. ﻿

A este buen inicio de Liga para Diakhaby hay que sumarle el hecho de que en este parón de selecciones ha acumulados dos partidos consecutivos como titular disputando los 90 minutos completos. Primero, el viernes pasado en la victoria de Guinea por 0-3 ante Somalia, y más recientemente, este lunes, en el empate a cero de su país ante la poderosa Argelia. Ambos compromisos, finalizados con portería a cero para el valencianista, forman parte de la fase de clasificación africana para el Mundial de 2026, en el que Guinea ocupa ahora mismo la cuarta plaza del Grupo G con 11 puntos, por detrás de Mozambique (15), Uganda (15) y Argelia (19). El primero de grupo clasifica directo, y el segundo va a una repesca. Con dos partidos todavía por disputarse en el próximo parón de octubre, Diakhaby y su selección aún tienen opciones matemáticas de colarse en ese 'play-off' para estar en el Mundial.