Mouctar Diakhaby, con la selección de Guinea. @fgfofficiel

Diakhaby vuelve de Guinea con minutos en las piernas

El central del Valencia ha disputado dos partidos completos con su selección durante este parón

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:34

El Valencia era un equipo acostumbrado a perder media plantilla durante los parones de selecciones, cuando casi todas sus estrellas internacionales se marchaban durante ... algo más de una semana a defender los colores de sus países. No obstante, en los últimos años, esto es algo que ha ido decayendo, y de hecho, en este reciente parón de septiembre por fechas FIFA, el Valencia sólo tuvo dos jugadores convocados por sus equipos nacionales: Stole Dimitrievski con Macedonia del Norte y Mouctar Diakhaby con Guinea.

