Los encajes que debe conseguir Corberán

Carlos Corberán ya cuenta con la plantilla que deseaba tras el cierre del mercado de fichajes, y además ha tenido una semana entera libre ... de partidos debido al parón de las selecciones para trabajar con casi todos sus efectivos en la Ciudad Deportiva de Paterna, ya que únicamente Stole Dimitrievski con Macedonia del Norte y Mouctar Diakhaby con Guinea se han marchado a jugar con sus naciones. Ahora, el entrenador del Valencia, tiene la misión de ensamblar esa plantilla diseñada a su medida con varios encajes en mente para llevar al equipo a lo más alto.

El primer debe ser ajustar a los centrales. El que parece intocable es César Tárrega, que lo ha jugado todo y se ha consolidado como el líder de la defensa valencianista. Además, fue recientemente renovado por el club en una muestra de cariño y de apuesta por la continuidad de las jóvenes promesas que han salido en los últimos años de la Academia de Paterna. No obstante, lo que no parece claro es quién es su pareja de baile en el eje de la zaga. José Manuel Copete, uno de los nuevos fichajes del verano, fue titular en la primera jornada ante la Real Sociedad, dejando unas sensaciones que no terminaron de convencer a la grada de Mestalla, nerviosa con sus errores en la salida del balón. En el segundo partido, el de la derrota ante Osasuna, repitió en el once inicial, pero fue sustituido en la segunda parte y no terminó el encuentro. Contra el Getafe ya se quedó fuera de la alineación titular, y apareció en los últimos minutos como cambio defensivo para aguantar el resultado.

Y es que en su lugar entró el veterano Mouctar Diakhaby. El guineano, que se quedó sin jugar ni un minuto en la primera jornada, ya había salido desde el banquillo ante Osasuna, y su mejor colocación en el juego aéreo llevó a Corberán a apostar por él para enfrentarse al Getafe. Algo que dio resultado, puesto que el defensor marcó uno de los goles del triunfo en una jugada a balón parado y disputando los 90 minutos completos del encuentro ante el equipo entrenado por José Bordalás. Una decisión que contentó a Mestalla, que ve en la pareja Tárrega-Diakhaby a la base para construir una defensa sólida y que lleve al Valencia de vuelta a Europa, con Copete como alternativa y Eray Cömert como fondo de armario. No obstante, si ciertos contextos de partidos lo requieren, Corberán sabe que puede apostar por juntar a Tárrega, Diakhaby y Copete en una línea de tres centrales, un esquema que ya utilizó durante la pasada temporada.

Por otro lado, el técnico valencianista tiene como objetivo reencontrarse con la mejor versión de José Luis Gayà. El capitán blanquinegro no ha tenido un buen inicio de temporada, siendo expulsado ante Osasuna tras cometer un error impropio de un jugador de su nivel, y perdiéndose por tanto el encuentro ante el Getafe por sanción. El que ha aprovechado esta circunstancia ha sido Jesús Vázquez, que se ha erigido como una alternativa de nivel, demostrando que está preparado para jugar más que cuando Gayà esté lesionado o sancionado. La competencia en el lateral izquierdo es una amenaza cada vez más real para el de Pedreguer, que ya no es tan indiscutible como lo había venido siendo en los últimos años, pero Corberán sabe que si no recupera la mejor versión del capitán, va a tener difícil que el Valencia luzca.

El entrenador del Valencia también tiene claro que debe consolidar su apuesta por Baptiste Santamaría como eje en el centro del campo. El mediocentro francés, recién llegado también en este mercado veraniego, le arrebató la titularidad a Pepelu ante el Getafe, acompañando a Javi Guerra en la medular, y demostró ser un jugador que encaja mejor con el estilo de juego del técnico de Cheste. Su similitud con el ya exvalencianista Enzo Barrenechea es positiva para la forma de sacar el balón del equipo, y su posicionamiento táctico libera más a Javi Guerra de las labores defensivas, permitiendo a la joya de Gilet mostrarse más de forma ofensiva en el balcón del área.

El fondo de amario, con jugadores como Pepelu, Filip Ugrinic o André Almeida también deberá cobrar protagonismo en este Valencia, que está llamado a no tener un once de gala que se repita una y otra vez si no hay bajas inesperadas, y que por tanto contará con una amplia rotación de jugadores de nivel que permitan al técnico mantener las piernas frescas y adaptar el plan de partido a lo que requiera el rival de cada momento.

Finalmente, Corberán sabe que para que el Valencia pueda alcanzar sus objetivos esta temporada, deberá aprovechar el potencial ofensivo que tiene su remodelada plantilla. No se puede quejar el de Cheste, que tiene opciones variadas para el ataque. En la mediapunta cuenta con nombres como Dani Raba o Diego López, que también puede actuar en la banda, donde aparecen jugadores como Luis Rioja, Largie Ramazani o Arnaut Danjuma. El neerlandés es la gran estrella, que además ya se estrenó como goleador ante el Getafe en Mestalla, y su polivalencia permitirá a Corberán jugar con las posiciones ofensivas dependiendo del contexto de partido.

Y es que la posibilidad de juagr con Danjuma como delantero único existe, aunque el club cuenta ahora con dos arietes referencia en plantilla como Hugo Duro y Lucas Beltrán, llegado este último en el cierre del mercado de fichajes tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la Real Sociedad por Umar Sadiq. El argentino cedido por la Fiorentina buscará en Mestalla la opción de reengancharse a las convocatorias de la selección albiceleste de cara al próximo Mundial 2026, y no hay mejor forma de hacerlo que a base de goles que lleven al Valencia de vuelta a Europa, que por mucho que no se haya expresado públicamente, debe ser el objetivo de este primer proyecto de Ron Gourlay y Corberán.