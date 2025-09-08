Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia
Stole Dimitrievski, de azul, con Macedonia del Norte. EFE

Dimitrievski recupera la sonrisa con su selección y medita quedarse en el Valencia

El portero normacedonio está cerca de llevar a su país a una histórica clasificación al Mundial, y de momento no le convence ninguna oferta para salir a los mercados exóticos que siguen abiertos

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:25

Macedonia del Norte es un pequeño país balcánico, surgido en 1991 tras la fragmentación de Yugoslavia. Y en su corta historia, está a día de ... hoy muy cerca de conseguir un hecho histórico como clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol. Algo en lo que está siendo clave un jugador del Valencia, Stole Dimitrievski. El portero es titular indiscutible en una selección en la que juega también el exgranota Enis Bardhi, que durante este parón de selecciones cosechó una importantísima victoria por 5-0 ante Liechtenstein en los clasificatorios para la Copa del Mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  3. 3 Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
  4. 4 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  5. 5 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  8. 8

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dimitrievski recupera la sonrisa con su selección y medita quedarse en el Valencia

Dimitrievski recupera la sonrisa con su selección y medita quedarse en el Valencia