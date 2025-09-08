Dimitrievski recupera la sonrisa con su selección y medita quedarse en el Valencia

Macedonia del Norte es un pequeño país balcánico, surgido en 1991 tras la fragmentación de Yugoslavia. Y en su corta historia, está a día de ... hoy muy cerca de conseguir un hecho histórico como clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol. Algo en lo que está siendo clave un jugador del Valencia, Stole Dimitrievski. El portero es titular indiscutible en una selección en la que juega también el exgranota Enis Bardhi, que durante este parón de selecciones cosechó una importantísima victoria por 5-0 ante Liechtenstein en los clasificatorios para la Copa del Mundo.

Un golazo de Eljif Elmas, jugador que sonó en el pasado enero para llegar al Valencia, puso de pie al público presente en Skopje. El exgranota Bardhi anotó de volea el segundo, y Darko Churlinov, con una técnica impecable, envió el tercero a la escuadra. Macedonia del Norte aumentó su ventaja cuando el suplente Lirim Qamili añadió el cuarto, controlando con el pecho un balón de Ezgjan Alioski y batiendo al portero Benjamin Buechel, antes de que Luka Stankovski completara la goleada con el quinto. Y mientras tanto, el valencianista Dimitrievski dejó su portería a cero.

Macedonia del Norte mantiene por tanto la primera posición del Grupo J de la clasificación al Mundial de 2026, con 11 puntos y una diferencia de goles de +9. Es seguido de cerca por Bélgica, que tiene 10 puntos y una diferencia de +13, aunque con un partido menos jugado. También está al acecho Gales, que con 10 puntos y una diferencia de +5, es ahora mismo tercero en el grupo que completan Kazajistán y Liechtenstein, ya sin opciones.

El país de Dimitrievski depende de sí mismo para clasificar directo al Mundial, algo que conseguiría si mantiene esa primera posición en el grupo. De quedar segundo, debería jugar una repesca. Para ello le quedan tres partidos durante los próximos dos parones de selecciones: uno crucial en Bélgica el 10 de octubre, otro recibiendo a Kazajistán como local tres días después, y un último en casa de Gales el 18 de noviembre. Todo esto ayuda a que Dimitrievski, que se siente muy importante con su selección, recupere la sonrisa que pierde cuando no juega en el Valencia.

Y es que el portero normacedonio, llegado libre desde el Rayo Vallecano en el verano de 2024, se quedó a la sombra de Giorgi Mamardashvili durante la pasada temporada, y en esta apunta a estarlo de Julen Agirrezabala. Es por ello que inicialmente buscó una salida a otro club, pero al no encontrar destino, se ha quedado en el Valencia. De momento, puesto que pese a que el mercado de fichajes en España y el resto de grandes ligas está ya cerrado, en destinos exóticos como Turquía (12 de septiembre) o Arabia Saudí (11 de septiembre) aún hay margen de tiempo. De hecho, según Tribuna Deportiva, el Çaykur Rizespor turco presentó una oferta por Dimitrievski a mediados de agosto, que fue rechazada por el normacedonio.

Es por ello que el portero valora quedarse en el Valencia, como mínimo, hasta el mercado de invierno, aunque sabe que con Carlos Corberán sus opciones de jugar se ven reducidas a las primeras rondas de la Copa del Rey, ya que Agirrezabala será el titular en Liga. De llegar alguna oferta inesperada en estos próximos días que le llevaría a poner rumbo a una liga extranjera, el Valencia exploraría opciones de guardametas libres para cubrir su baja, con nombres como el veterano Vicente Guaita como candidatos.