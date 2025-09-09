Diego López: «Me parece increíble que a cinco días del partido no se sepa dónde vamos a jugar»

El Valencia, al mediodía de este martes, sigue sin saber en qué estadio jugará el partido de este domingo ante el Barcelona. El Spotify ... Camp Nou, en medio de su reforma y con un aforo limitado a 27.000 aficionados, o el Johan Cruyff de la ciudad deportiva blaugrana, con capacidad para únicamente 6.000 personas. El Ayuntamiento de Barcelona todavía no ha decidido si da luz verde a que se juegue en el Camp Nou, por lo que los valencianistas siguen con esa incertidumbre.

«Personalmente me parece algo increíble que a cinco días del partido no se sepa dónde vamos a jugar, es algo que se tendría que haber resuelto hace tiempo, no solo por el equipo también por los aficionados, que merecen una respuesta para venir a animar al equipo. A ver si a lo largo del día de hoy se resuelve, espero que sí», dijo Diego López al respecto en la rueda de prensa que dio en Paterna.

«A nosotros no nos afecta dónde jugar, lo que tenemos que hacer es preparar el partido bien independientemente de dónde juguemos, porque el rival es el mismo, y nos van a poner las cosas muy difíciles, y el escenario no nos tiene que afectar en nada», afirmó Diego, que preguntado por su renovación hasta 2029, el asturiano fue sincero: «Ha sido un proceso tranquilo, las dos partes queríamos lo mismo, se alargó un poco más por tema de tiempos y nunca ha habido ningún problema, siempre me he querido quedar aquí, estoy muy a gusto aquí con el club, con la afición y con la ciudad».

«Un club como el Valencia acostumbrado a estar siempre arriba tiene esa obligación, pero el año pasado empezamos la temporada con las expectativas muy altas de querer entrar a Europa y sufrimos mucho en la primera vuelta. No debemos cometer el error de marcarnos un objetivo nada más empezar e ir partido a partido. Trabajamos muy bien y a lo largo de la temporada se irá marcando el objetivo», señaló López sobre el objetivo.

«Uno siempre sueña con debutar algún día con la selección absoluta, es un objetivo que uno se marca. Lo que me falta es mucho trabajo, obviamente, y más viendo el nivel que hay en la selección. Voy a seguir trabajando y dando lo mejor de mí para estar algún día en una convocatoria de la selección», dijo el delantero del Valencia sobre sus opciones de ir con la selección española. «Se ha hecho un muy buen mercado, ha llegado gente arriba que nos puede aportar mucho que el año pasado no teníamos, y tener tanta gente de calidad nos abre un abanico de más posibilidades y más recambio y fondo de armario, es bueno que haya mucha competencia, así que estamos todos contentos porque el nivel de los entrenamientos es muy alto. Veo al equipo muy bien», comentó el asturiano sobre la competencia. «Todos los que han venido son buenos jugadores. Arnaut Danjuma es increíble ese uno contra uno y el golpeo rápido que tiene, Largie Ramazani es un jugador eléctrico con mucha calidad, y van a aportar todos muchos, y ojalá sirva para ayudar al grupo».

Cuestionado por la mala racha de nueve años del Valencia sin ganar en Barcelona, el de Turón no tuvo dudas: «Al final el resultado del año pasado dolió mucho, estuvimos bastante tiempo fastidiados por ese partido y el de Copa en Mestalla, y eso nos tiene que servir para salir con un puntito más si cabe de intensidad, llevamos esta semana trabajando muy bien para este partido y ojalá se rompa esa racha negativa sin conseguir la victoria allí».

«Cómodo me siento siempre en el campo, creo que puedo jugar en todas las posiciones de ataque, arriba, derecha, izquierda o mediapunta, puedo ofrecer cosas al equipo y ayudar. Me ponga donde me ponga el míster, allí daré lo mejor siempre», destacó López sobre su posición en el campo. «Sí, obviamente siempre luchar por objetivos siempre es bonito, y cuanto más arriba sean los objetivos, mejor. Ojalá tengamos la suerte de estar ahí luchando por cosas bonitas, porque todo eso ayuda a que el año sea más bonito y pues ojalá estemos lo más arriba posible, luchando por cosas que es lo que un equipo quiere», sentenció Diego.

«Me lo tomo como un objetivo más, con más competencia ahora y no tantos minutos, pero es un reto muy bonito que sirva para ayudar al equipo y ojalá pueda superar esas cifras tanto en goles como asistencias, porque será bueno para mí personalmente y para el equipo también», dijo López sobre su temporada pasada. «Yo creo que en ambas academias se trabaja muy bien desde abajo, le dan mucha importancia a los chicos y a la Academia, que se formen muy bien, que a la hora de dar el paso facilita las cosas. Esa similitud es que se trabaja muy bien en las dos canteras», dijo sobre su paso por la cantera del Barça.

«No lo firmo el empate. Yo siempre quiero ganar. Sabemos que es un equipo difícil con jugadores que están a un nivel increíble pero tenemos posibilidades, llevamos trabajando tiempo el partido y al igual que el año pasado ganamos en el Bernabéu, ojalá podamos hacerlo también este año en Barcelona. Vamos a dar lo mejor de nosotros, y ojalá podamos sumar los tres puntos», comentó sobre el nivel del Barcelona actual. «Ha sido una semana diferente, en los últimos dos años no había tenido ningún parón, hemos venido trabajando a un nivel alto, y solo faltaban Mouctar Diakhaby y Stole Dimitrievski con sus selecciones. Hemos pulido aspectos nuestros que debíamos de mejorar, y ha sido una semana más de trabajo, normal, lo único que sin competición el fin de semana», señaló sobre el parón de selecciones.