El drama en secreto de Jaume: «Alguna vez he ido a entrenar después de pasar la noche con mi hija en el hospital»

Jaume Domènech se despidió del club de su vida, el Valencia CF, en el final de la temporada pasada. Ahora, el de Almenara ha anunciado su retirada del fútbol profesional por problemas personales pese a tener ofertas para continuar su carrera. El ya exportero se ha abierto en una entrevista en la cadena SER sobre los motivos que le han llevado a decir adiós.

«Mi idea era continuar jugando pero se da una situación en la que en seguida veo claro que era el momento de cerrar esta etapa. He cumplido todos mis sueños y he podido jugar en el club de mi tierra», ha explicado en 'El Larguero'.

Jaume ha indicado qué es lo que le ha llevado a colgar los guantes: «Tengo dos hijos y mi nena nació con una situación de salud complicada, la evolución ha sido muy buena durante estos años. Estas dos temporadas he tenido lesiones graves y no he podido estar en el campo lo que me gusta. Como ella estaba mejor habíamos decidido aceptar algunas ofertas del extranjero pero durante el verano surge alguna complicación. La familia no me podía acompañar y entonces la experiencia carece de sentido».

Para él, era clave seguir viviendo en Valencia: «Hemos tenido ofertas de España pero había que desplazarse de Valencia y era la misma situación, no iba a estar con ellos. El hecho de no poder estar todos los días, al final tienes que estar aquí. »Me han planteado algún proyecto relacionado con el fútbol, falta ver qué rumbo tomo.«.

Por último, Manu Carreño le recordaba algo que no era público, concretamente las veces que le ha tocado ir a entrenar después de pasar la noche en el hospital. «Sí, alguna vez me ha tocado ir a entrenar después de pasar la noche con mi hija en el hospital. No hay problema, es mi trabajo igual que lo hacen otras muchas personas».

