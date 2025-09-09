Cañizares: «Mateu Alemany estaría encantado de venir al Valencia y trabajar con Corberán»

J.Zarco Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 09:56 Comenta Compartir

'À Punt' estrenó este lunes su nuevo programa deportivo llamado 'La Banda', presentado por el periodista Dani Meroño. La televisión pública valenciana contó la presencia con la leyenda del Valencia CF, Santi Cañizares, que será un tertuliano habitual en el espacio para analizar la actualidad del club.

El exguardameta reconoció que si le hubiera tocado vivir la situación actual de la entidad como jugador, se habría marchado: «En un Valencia gestionado como el actual. Yo, Cañizares que es una leyenda tremenda, buah, no me habría quedado. Habría llamado todos los días a mi representante y le diría 'sácame de aquí que esto es un desastre'. El corazón es que tú estableces como un matrimonio con el club donde tú tratas de dar todo lo que tienes y si el club te da todo lo que tiene y pone al servicio de la plantilla todos los instrumentos dices estoy en un gran club y no tengo ganas de irme a ningún sitio. Esa es la sensación que teníamos, aunque es verdad que había otros clubes que te pagaban más y otros jugadores eligieron marcharse. Otros preferimos sacrificar ganar algo más en otro equipo».

Tiene claro su amor por el club y lo poco que sigue quedando de la entidad: «No es una cuestión de corazón, el corazón lo tengo ahora. El valencianismo te queda luego cuando dices 'quién soy si no fuera por el Valencia'. En el momento defiendes por encima de todo tu profesión. Reconozco al Valencia de ahora por su afición, sigue llenando el estadio con 40.000 personas, aunque no tiene la misma actitud, ese Mestalla crítico, se ha hecho mayor y se ha aburrido. Pero sí en esa fidelidad y patrimonio de una afición fiel.

Cañizares también señaló que a profesionales como Mateu Alemany o Diego López les encantaría trabajar con Corberán: «Mateu Alemany, dos años estuvo aquí y el club cambió radicalmente. Diego López es un director deportivo valenciano que ha hecho un valor tremendo en el Lens en los úlñtimos años. Son gente que estaría encantada de venir aquí porque tienen arraigo valenciano y son profesionales. Seguramente con Corberán, uno pensando en el valor del club y otro en lo que puede gastar y dónde puede generar ingresos. El entrenador pensando en hacer un equipo que nos ponga a la altura de nuestra historia, sería todo mucho mejor.