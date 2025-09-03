Cañizares señala cuál debe ser el objetivo del Valencia esta temporada: «Es el mínimo, el de la vergüenza»

J.Zarco Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:54 Comenta Compartir

El mercado de fichajes ha finalizado y el Valencia CF ha terminado realizando ocho incorporaciones (Raba, Copete, Ugrinic, Beltrán, Ramazani, Santamaria, Agirrezabala y Danjuma). Santi Cañizares, leyenda del club, ha analizado en 'Deportes Cope Valencia' qué le ha parecido la confección de la plantilla y la situación actual del club.

«Cualquier tiempo pasado nos parece mejor, pero es que objetivamente hubo tiempos pasados mejores en el Valencia. Estamos donde estamos y este mercado pues es el que es. Yo creo que el Valencia está acostumbrado a hacer otro tipo de mercados, a comprar talento con valor, que sabías que si llegaba y se ponía la camiseta del Valencia lo podía sacar luego con más valor. Al mismo tiempo con una buena gestión que adquirieran compromiso», ha señalado el exguardameta.

El comentarista deportivo también ha analizado algunos de los nombres que han llegado: «Dentro de esto me gusta Danjuma, puede ayudar mucho, Julen Agirrezabala también pero el valor se lo vamos a generar al Athletic. Pero la gestión de la portería no me ha gustado porque ficho a Dimitrievski para que cuando se vaya Mamardashvili sea titular y cuando llega el momento no cuenta para el entrenador. Ahora tenemos uno desmotivado y otro cedido. Me gusta mucho Danjuma, Raba ha hecho una buena temporada pero tiene que ser más cauto cuando no es titular o le quitan porque en momentos de su carrera no le ha beneficiado. Ramazani no estuvo mal aquí en su época, es rápido e irregular con algunas lagunas en el juego. Vamos a ver si encuentra el gusto a la ciudad y el equipo, pero el valor lo generamos a otro equipo».

Sin embargo, incide en que la gestión todavía tiene que cambiar: «Yo estoy preocupado por la gestión más que por los nombres, han traído gratis o cedidos la mayoría. Esto era un club de otra historia, que generaba valor y había que venderlo, porque los jugadores también querían irse, pero el club seguía en crecimiento porque apostaba por valor, con un buen entrenador siempre. Teníamos otro espíritu y otro idea».

Y también considera que el objetivo mínimo debe ser Europa: «Ahora pretendemos entrar en Europa, es que ya entran ocho, tenemos que tener opciones por narices, cómo no estar el Valencia luchando aunque sea por la séptima y octava plaza. Cómo el Valencia CF no va a estar peleando por Europa cuando hemos vivido épocas en las que quedar quinto era un fracaso. En fin, con ganas de que algún día cambie la gestión y gente profesional coja las riendas y sepan dónde gastarse el dinero».

Considera que debe pelear con equipos como el Celta y Rayo que tendrán tres competiciones: «El Valencia es el quinto equipo en la clasificación histórica, a mí me gusta que los equipos estén de acuerdo con su historia. Eso ya sé que va a ser casi imposible porque otros equipos tienen mejor gestión y nos han adelantado. Yo creo que tiene mejor entrenador y más plantilla, el objetivo mínimo, de la vergüenza, debería de ser a ver si entramos en Europa que llevamos seis años sin entrar. Entra el séptimo y el octavo, más fácil no lo pueden poner, y son el Rayo y el Celta que son entidades que han trabajado muy bien. Pero si jugando ellos Europa no somos capaces de atacarles apaga y vámonos».

Por último, no se atreve a poner una calificación al mercado: «No puedo poner nota al mercado porque hay muchos jugadores que no he visto jugar nunca, hay algunos que no conozco (Santamaria, Ugrinic y Beltrán). Se lo tendrán que ganar, vamos a ver cómo rinden».

