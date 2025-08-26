La advertencia de Cañizares al Valencia con Bordalás: «Unos le dicen 'papá', yo le digo el puto amo» El Getafe visita Mestalla el próximo viernes

J.Zarco Valencia Martes, 26 de agosto 2025, 18:38 Comenta Compartir

El Getafe ha iniciado de manera sobresaliente la liga después de dos victorias en sus dos primeros encuentros. Primero fue en Balaídos ante un rival complicado como el Celta de Vigo y este lunes cerró la jornada con un triunfo por 1-2 en el Sánchez-Pizjuán. Seis puntos que ponen de nuevo en valor el trabajo de José Bordalás.

El técnico alicantino está haciendo magia de nuevo con una plantilla en la que se ha ido Alderete y que no ha podido inscribir a sus nuevos fichajes. Por ello, ha tenido que tirar de jóvenes desconocidos hasta el momento como Davinchi o Liso, que ha respondido con tres goles en dos jornadas.

Quien no ha dudado en alabarle ha sido el exguardameta del Valencia Santiago Cañizares en 'El Partidazo de Cope': «Unos le dicen 'papá Bordalás', yo le digo el puto amo. Tú ves ahora mismo quiénes son los equipos que han ganado dos partidos y no te imaginas con qué otro entrenador lo hubiera conseguido el Getafe».

El ahora comentarista deportivo recalcó el mérito que tiene con las limitaciones de su plantilla: «Han participado doce futbolistas, ha hecho un solo cambio en cada uno de los partidos. Con esos doce ha ganado en el campo del Celta y del Sevilla».

Además, lanza un aviso al Valencia CF, con el que se enfrentará en la próxima jornada: «El equipo se le ve que sabe lo que quiere. Tú te enfrentas al Getafe, tienes más talento, plantilla, opciones y un estadio extraordinario que te a ayudar como el Pizjuán. Pero el Getafe te obliga a que hagas un partido notable, no vale con el bien ni con el suficiente. Si haces un 7,5-8 me vas a ganar, sino no te dejo. Si no haces un buen partido en todas tus líneas, el Getafe acaba ganándote. Ahí está, el puto amo».

Y es que en el lado opuesto está el conjunto de Corberán, que tras la derrota en El Sadar solo suma 1 punto de 6 y llega con la obligación de ganar el próximo viernes. No será nada sencillo ante un Getafe que llega lanzado.