Cañizares, sobre su experiencia como capitán del Valencia: «No era capaz de representar a nadie...» El ex guardameta valencianista ha dado su punto de vista sobre lo que supone ejerce de líder del equipo

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:27

Santiago Cañizares hace años que pasó a engrosar la lista de leyendas del Valencia CF por merecimiento propio. El otrora guardameta dedicó gran parte de su carrera deportiva al servicio del cuadro blanquinegro y fue el club elegido para retirarse como futbolista profesional tras diez temporadas consecutivas como guardián de su portería.

Fue a partir de 1998 cuando comenzó esa historia de amor incondicional entre el portero y el club valenciano. El conocido como 'dragón de Puertollano' fue clave durante los mejores años de la historia del equipo, período en el que se alzó con dos campeonatos de Liga.

En este sentido, diez temporadas y 296 encuentros con un mismo equipo dan para muchas anécdotas y experiencias. Precisamente, Cañizares al ser preguntado en la Cadena COPE por la polémica sobre la capitanía del FC Barcelona con Ter Stegen y su reciente expediente, ha querido hablar sobre su propia experiencia.

«Un capitán representa a los jugadores en todo tipo de escenarios. No puede ser un tipo vago, no puede crear mal ambiente, tiene que invitar a todos hacia el compromiso y ha de evitar cualquier conflicto que pueda haber tanto con el club como con algún compañero», ha comentado. «Si tienes una guerra abierta con el club, no tiene sentido que ese jugador sea el capitán. Es justo lo contrario», ha afirmado respecto a la situación del club catalán.

Respecto a su periplo en el cuadro valencianista: «cuando yo llegué al Valencia, ya había una serie de capitanes. Unos años más tarde fui yo elegido. La votación fue muy curiosa porque se llevó una urna al vestuario y ahí Rafa Benítez eligió también».

«Al final mi experiencia me dice que yo disfruté siendo capitán sobre todo en el campo. Fuera del campo no disfruté nada porque no era capaz de representar a nadie. El día que me quitaron de capitán fui muy feliz», ha concluido.