Cañizares, sobre los sueldos desorbitados de los futbolistas: «En el Valencia gané tres veces más que Zubizarreta»

D. Merino Jueves, 17 de julio 2025, 00:41

Santiago Cañizares, uno de los grandes mitos del Valencia CF, ha concedido una entrevista recientemente en el podcast Futboleros del economista Gustavo Martínez en el que ha abordado una serie de temas de ámbito económico alrededor del mundo del fútbol.

A sus 55 años y sin pelos en la lengua, el exguardameta se ha sincerado sobre el problema de bancarrota que sufrió durante un tiempo su familia. «A Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre», ha comentado aludiendo a la icónica Escarlata O'Hara en 'Lo que el viento se llevó'.

Durante una época muy dura en la que Cañizare admite «vi a mi madre y a mi padre despertar antes que yo para irse a trabajar. Y a mi padre llegar a las 21.00 horas. Un empleo por la mañana, otro por la tarde y mi madre abría una tienda y entre las tres cosas no fueron capaces de sacar adelante la familia en un momento determinado».

«Una serie de circunstancias en España que se atascó la cosa. Esto ha pasado, lo he vivido. Les he visto discutir, llorar y lamentar. Afortunadamente yo he podido sacarlo adelante. No era mucho dinero pero cuando no tienes, poco dinero es mucho», ha concluido.

Además, el de Puertollano también ha querido analizar la inflación y los sueldos desproporcionados en el mundo del fútbol en la actualidad. «El portero que vino al Valencia a sustituirme, cuando yo acabé de jugar, ganaba más que yo ya. Y no era mejor que yo, era inflación», ha afirmado sin tapujos en el capítulo.

El otrora futbolista ha hecho un repaso de los diferentes porteros que ha habido en la selección española a lo largo de las últimas décadas. Desde Arconada hasta Casillas pasando por Zubizarreta o el propio Cañizares. Todo ello para justificar que la propia inflación es la responsable del aumento de los salarios.

«Zubizarreta ganó el doble que Arconada y que Miguel Ángel. ¿Cómo es lógico? Por la inflación. Yo en el Valencia gané tres veces más que Zubizarreta. ¿Era mejor o peor? No. Era inflación», ha explicado. El arquero también analizó a la siguiente generación con Iker Casillas, Pepe Reina o Víctor Valdés para justificar, siempre reconociendo su calidad y que jugaron equipo punteros, que «no ganaron el doble que yo, ganaron, a lo mejor, siete veces más que yo», aseguró en el podcast.

Por último, Cañizares ha mencionado al que fuera su sustituto en el Valencia: «Cuando llega a sustituirme ganaba más que yo ya. No era mejor que yo, era inflación. Esto es la élite y la élite se paga».