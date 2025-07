Cañizares, tajante sobre Amancio Ortega y Juan Roig: «No lo puedo entender...»

D. Merino Martes, 15 de julio 2025, 17:36 | Actualizado 18:54h. Comenta Compartir

Si por algo destaca Santiago Cañizares es por no morderse la lengua cada vez que participa en tertulias o concede algún tipo de entrevista. El otrora guardameta del Valencia CF y también de la selección española es un habitual de programas deportivos como Despierta San Francisco en Radio Marca o Tiempo de Juego de la Cadena Cope, espacios donde comparte su opinión.

En esta ocasión, el exguardameta ha concedido una entrevista al periódico El Mundo donde aborda todo tipo de temas, desde su paso por el Real Madrid hasta su manía de teñirse el pelo de rubio platino. Además, el de Puertollano ha defendido la figura de empresarios como Amancio Ortega o Juan Roig, al que suele alabar de forma habitual.

«No entiendo muchas críticas a gente que ha dedicado su vida a hacer crecer una empresa, dar miles de puestos de trabajo y que sus prácticas no las conozcamos y, sin embargo, las censuremos», ha afirmado.

Al ser preguntado por las donaciones de Ortega, Cañizares confiesa estar en contra de los comentarios negativos porque «se gasta una fortuna en máquinas contra el cáncer». «Yo, desgraciadamente, he vivido esa situación con mi hijo y he conocido los esfuerzos que hace. Y seguramente le moleste hasta que los cuente aquí públicamente. No lo puedo entender. ¿Te molesta que el hombre haya hecho un imperio? Pues ponte a hacerlo como él», ha afirmado tajante.

El exvalencianista también ha querido resaltar el buen hacer de Juan Roig: «Me molestan las críticas a Juan Roig, porque Juan Roig no engaña a nadie. Pone un establecimiento y, si quieres, entras y compras, y si no quieres vas a otro».

Además, Cañizares ha destacado las acciones del máximo dirigente de Mercadona en su ciudad: «El hombre ha hecho de un equipo residual, que era el equipo de baloncesto en Valencia, uno de los mejores equipos de Europa con un pabellón extraordinario». También ha recordado su labor en el atletismo en la que ahora es considerada una de las mejores pruebas del mundo. «Ha traído aquí a la Maratón de Valencia, cuando aquí nadie corría y ahora todo el mundo corre, y, joder, dedica parte de su vida al bien social», ha concluido.