Cañizares explica por qué Juan Roig no ha apostado por el Valencia CF: «Cuesta distinguir al honrado del ladrón»

Santiago Cañizares ha concedido una entrevista al canal de Youtube del periodista Siro López y ha hablado sobre diversos temas de actualidad, entre ellos la situación que atraviesa actualmente el Valencia CF y la mala gestión de Peter Lim.

El exguardameta desgranó la situación del club y por qué se produjo la llegada de Lim: «Aquí por una serie de circunstancias y por sobre todo presidentes populistas que ha habido a lo largo de la historia han destruido económicamente al Valencia. Derivó en una venta no necesaria, se podían haber hecho otras acciones, a un tipo que ofrecía poco dinero por las acciones, poco compromiso pero la garantía de que el señor que vendía entonces, Amadeo Salvo, se quedara como presidente del Valencia.»

Cañizares añadió que «se le otorgó una posibilidad a Peter Lim sin escuchar más ofertas de ser el dueño del Valencia y mucha gente pensaba que esto era lo mejor que nos podía pasar». Sin embargo, el de Puertollano explica que «el paso del tiempo ha demostrado que este tipo no tiene compromiso alguno con el equipo, que se ha reído de todo el mundo, de las instituciones, del Ayuntamiento, de la Generalitat, del aficionado, de la historia del club excepto dos años donde derivó la gestión en gente profesional como Alemany».

El comentarista deportivo también ha señalado los presidentes que considera que más daño han hecho al Valencia: «Aquí ha habido tres presidentes populistas que lo único que han hecho ha sido incrementar la deuda del Valencia y desembocar en una venta. El primero fue Paco Roig en los años 90. Totalmente pienso que nos ha tocado el hermano malo. Tenemos el ejemplo muy cerquita con Valencia Basket que era un equipo que no existía y ahora es referencia en cuanto a cantera y va a inaugurar el mayor pabellón de Europa en breve. El segundo fue Juan Soler que incrementó aún más la deuda. Fue un auténtico desastre, con este viví yo la última época. El último fue Amadeo Salvo, que con un gran don de palabra consiguió convencer a la gente de que éramos los mejores del mundo y provocó la venta a Peter Lim.».

Además, explicó la razón por la que el presidente de Mercadona no apuesta por el Valencia: «El propio Juan Roig fue accionista del Valencia pero detectó que en Valencia cuesta trabajo distinguir al honrado del ladrón. Al honrado se le critica y se vilipendia y no quería pasar por ahí como es lógico. Aquí ha sucedido eso, es por eso que la gente más capacitada de Valencia, como Juan Roig, que tenía Manolo Llorente era su mano derecha en Mercadona, nunca han querido apostar por el Valencia. Saben el peligro mediático que tiene y la afición no te trata como mereces. Esto ha ahuyentado a gente que no merece ese castigo.»