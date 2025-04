La confesión más inesperada de Cañizares: «Iba a nacer muerto, he tocado el cielo y el infierno» El exguardameta asegura que sus padres «ni siquiera llevaron ropa al hospital para mí»

JZ Viernes, 25 de abril 2025, 00:33 Comenta Compartir

Santiago Cañizares ha sorprendido con una confesión que ha realizado a Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'. El comentarista deportivo aseguró que «iba a nacer muerto» y «tenía un 0% de posibilidades de nacer vivo».

Mi madre para sobre todo no poner en riesgo su salud, se fue a Madrid a parir y resultó que yo nací, pero fíjate las esperanzas que tenían mis padres de que naciera que ni siquiera llevaron ropa al hospital para mí«, explicó elexguardameta al presentador del programa. Pero finalmente nació el 18 de diciembre de 1969 y ha tenido una gran carrera como futbolista.

Aún asím asegura que ha tenido una vida llena de altibajos: «Mi vida son dientes de sierra, siempre. Yo quiero estar plano pero me persiguen los dientes de sierra y he tocado el cielo y el infierno. El cielo lo toqué ya de entrada el día que nací, porque para los médicos yo no tenía que haber nacido. Pero alguien lo hizo bien».

El exjugador del Valencia CF no está pasando por su mejor momento personal después de que hace unas semanas desvelara que se estaba separando de su tercera mujer. Pese a ello, hace unos días admitió que poco a poco se va recuperando: «Hay que tener energía, ese puntito que todavía me falta para volar pero tranquilo que estoy en la rampa, es cuestión de tiempo».

Aún así, nada le ha impedido seguir con sus intervenciones en televisión en Movistar Plus y en la radio en la cadena Cope o Radio Marca. El de Puertollano se ha convertido en una voz autorizada y cada que habla deja reflexiones interesantes.