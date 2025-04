Cañizares explica cómo se encuentra tras romper con su pareja: «He perdido ya 8,8 kilos»

J.Zarco Martes, 15 de abril 2025, 12:12 Comenta Compartir

Santiago Cañizares sorprendió hace dos semanas anunciando que se había separado de su tercera pareja y desvelaba que se encontraba en un momento anímico complicado. «No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado», aseguraba el exguardameta, que también reconocía que era incapaz de salir de casa.

Este martes, el ahora comentarista deportivo ha vuelto a hablar en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio Marca y ha explicado cómo se encuentra actualmente. El presentador, David Sánchez, le preguntaba por cuáles iban a ser sus planes para Semana Santa y él reconocía que todavía no lo tiene claro pero que va a estar esta semana con sus niñas: «Me voy a plantear qué hacer, tengo un buen amigo que me ha dicho vente a comer aquí en un chalet en la playa. La semana que viene sí que seguramente me escape algunos días y estoy más libre».

El exvalencianista señalaba que tiene muchos viajes pendientes para visitar amigos: «Me están llamando de Lugo que está Luis Casimiro en el Breogán haciéndolo muy bien, me están llamando de Birmingham, me están llamando de Estonia que está Curro Torres haciéndolo muy bien. Me está llamando Lucas que me dice 'papá que has venido solo a ver un partido nada más».

Cañizares, sin embargo, admitía que todavía no tiene las ganas necesarias: «Hay que tener energía, ese puntito que todavía me falta para volar pero tranquilo que estoy en la rampa, es cuestión de tiempo».

Eso sí, mencionaba que se está poniendo en forma: «He perdido ya 8,8 kilos desde hace un mes. Pero muy bien porque me pilló todo esto en el peor momento físico, estaba gordo como un ceneque. Ahora mismo estoy en mi peso y en cuanto fortalezca un poco voy a parecer un chaval. Qué moral tengo, qué coño voy a parecer un chaval», concluía entre risas.