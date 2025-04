Cañizares y el portero post-Palop que le contestaba con monosílabos: «Ni me daba los buenos días, era imposible llevarse bien»

J.Zarco Valencia Lunes, 14 de abril 2025, 14:01 Comenta Compartir

Santiago Cañizares es una leyenda del Valencia CF y uno de los grandes porteros que ha habido en la historia del fútbol español. El ahora comentarista deportivo se pronunció este domingo en 'Tiempo de Juego' de la cadena Cope sobre la relación que tuvo con los guardametas compañeros de equipo durante su carrera.

Todo surgió durante la retransmisión del Athletic-Rayo Vallecano, donde analizaron la competencia en la portería del equipo vasco, donde Unai Simón es el portero de la liga y Julen Agirrezabala el de la Europa League. Por ello, preguntaron a Cañizares sobre la convivencia en el vestuario de dos arqueros.

«Ahora no. Ahora se respetan mucho y es que como viven mucho más cómodos en los banquillos. No cambian de equipo si están un año sin jugar, asumen, tienen más paciencia. Nosotros no nos pegábamos porque directamente nos echaban porque sino, nos hubiéramos pegado», señaló el exvalencianista.

Paco González le preguntó si se había llevado bien con alguno y recordó su experiencia en el Real Madrid: «Sí. Solamente te podías llevar bien cuando el rol de primer y segundo lo tenías bien claro. Por ejemplo: Capello ficha a Illgner. Claramente va a ser el primero, yo me llevé bien con él. Ese es un ejemplo de yo de segundo llevándome bien con el primero».

Además, añadió que «otras veces que he sido yo el primero no he tenido ningún problema porque el segundo asumía que era segundo». Instantes después, se pronunció sobre su relación con Palop en el Valencia CF: »Yo en el Valencia peleé mucho con Palop. Y Palop ya se marchó después de seis años peleando con él«.

Sin embargo, Cañizares desveló la curiosa situación que vivió en 2007 con el alemán Timo Hildebrand, el portero que sustituyó a Palop. Entonces vino Timo Hildebrand y empezó la pretemporada. Y dije, después de seis años llevándome mal con Palop voy a intentar llevarme bien, porque total me quedan un par de años de fútbol. Y yo le preguntaba dos o tres cosas: '¿Qué tal?, ¿tienes casa?, ¿estás a gusto?, ¿y esto y lo otro?' Y me contestaba con monosílabos. Hasta que ya le hice la octava pregunta al tercer día y no me contestó. Y dije 'anda y vete ya a... es imposible'. No me había dado ni los buenos días ningún día, pero es que era imposible llevarse bien. No existía la posibilidad de llevarse bien en muchos casos, no existía«.

Tiempo después, Cañizares siguió contando sus experiencias personales: «Ahora ya no. Mira me acuerdo de una época en el Atlético Abel Resino y Diego Díaz. No se podían ni mirar. Real Madrid: Buyo y yo no nos podíamos ni mirar».

También se pronunció sobre la rivalidad entre Diego López y Casillas en el Real Madrid: «Esos ya son más modernos. Esos se miraban poco. Nosotros es que no nos podíamos ni mirar. Ni mirar. Yo iba andando y miraba para atrás a ver si me clavaban un cuchillo por la espalda. El que no jugaba porque yo jugaba le estaba, perdón por la expresión, jodiendo su carrera».

Por último, analizó qué cree que es lo que ha cambiado en la actualidad: «Ahora son mejor gente todos y segundo porque tienen mucho menos carácter. Los jugadores de hoy pierden un partido y no se van a su casa tan jodidos como nosotros. Nosotros nos pasábamos la semana metidos debajo del sillón. Yo salía a tomar una copa en Valencia o a cenar cuando habíamos ganado. A mí no se me ocurría salir a tomar algo habiendo perdido. Hoy salen habiendo perdido. Es todo distinto».

Temas

Valencia Club de Fútbol