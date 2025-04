Cañizares anuncia por sorpresa que se separa de su pareja: «Es muy duro, soy incapaz de salir a ningún lado»

J.Zarco Valencia Miércoles, 2 de abril 2025, 17:54 Comenta Compartir

Santiago Cañizares ha hablado este miércoles en el programa 'Despierta San Francisco' que presenta David Sánchez en Radio Marca y ha dejado a un lado la actualidad futbolística para centrarse en una situación de su vida personal. El exguardameta ha confesado que se separa de su actual pareja y que está pasando un momento complicado.

«He roto mi relación con mi pareja, que para mí era mi mujer. Estoy pasando por un momento difícil porque las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado. Yo había reducido mucho mi círculo social en una relación muy intensa y ahora me veo con todo el tiempo del mundo», ha comenzado desvelando.

El comentarista deportivo admite que le va a costar salir adelante: «Las cosas sentimentales son muy duras y entiendo muchas personas que les ha costado superarlo porque a mí me va a costar trabajo también. Amigos verdaderos con los que te puedas abrir hay pocos».

Cañizares confiesa que modificó su vida por su pareja y ahora tendrá que afrontar las consecuencias: «Después de mi segundo divorcio era un tipo solitario que cuando no tenía las niñas pasaba a lo mejor una temporada en el monte yo solo. Di un giro de 360 grados, modifiqué absolutamente mi vida y ahora ese giro juega en mi contra. Lo hice por amor y lo he disfrutado mucho pero ahora juega en mi contra. Ahora es muy duro.

Para mejorar su estado de ánimo, el exportero cuenta con el apoyo de sus hijos: «Mis hijas me han puesto unos mensajes muy bonitos de ánimo y que van a estar conmigo. Lucas, actualmente jugando de portero en Portugal, me llama todos los días. Tengo muchos viajes pendientes, pero llevo tres semanas incapaz de salir a ninguna parte.

El exvalencianista también habló sobre las tres relaciones que ha tenido: «Mi segunda separación fue dolorosa también pero fue para mejorar mucho. He vivido los mejores momentos en el amor en los últimos años. Cada relación que he tenido ha sido mejor, he tenido tres mujeres. No sé si llegará una cuarta, siempre dije que nunca más y luego llegó».

Ahora mismo estoy para agua y tila, pero ya volveré. No me gusta la química ni las pastillas, entonces no las tomo para dormir y tengo problemas. Todo esto es un proceso, he leído a muchos psicólogos y ver vídeos.

