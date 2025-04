Un exvalencianista se pelea con su entrenador, golpea una puerta y termina con 10 puntos de sutura

J.Zarco Valencia Viernes, 4 de abril 2025, 16:05 Comenta Compartir

El exvalencanista Sergio Canales, actual futbolista del Rayados de Monterrey de Mexico, ha protagonizado un desagradable incidente con su entrenador, el exjugador Martín Demichelis. Ambos tuvieron una fuerte discusión en un entrenamiento que acabó con el cántabro pateando una puerta del vestuario y recibiendo diez puntos de sutura.

El propio club confirmó la información a través de un comunicado: «Informamos a nuestra Afición y a los medios de comunicación que este jueves 3 de abril el jugador Sergio Canales recibió atención médica por heridas que sufrió en la pierna izquierda, al romper una puerta de cristal cuando ingresó al vestidor tras la práctica en el Centro de Entrenamiento 'El Barrial'».

Además, confirmaron que a consecuencia de ello es duda para el siguiente encuentro: «El jugador estuvo en reposo durante el resto del día. El cuerpo médico estará cercano a Sergio para valorar su evolución y su participación en el partido de este sábado 5 de abril».

Sin embargo, el entrenador ha negado que haya tenido un conflicto con Canales: «Pongan el título que quieran. En todo deporte, en todo vestuario siempre hay estos cambios de opiniones. No soy autoritario, a mi me gusta escuchar y que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones. Sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución como se merece. No tengo duda que salgan los que salgan a jugar el fin de semana se van a ver once guerreros y eso es lo más importante», señaló a la salida del entrenamiento.

Demichelis, exjugador del Bayern de Munich o el Málaga, está cuestionado como técnico del Rayados de Monterrey, que cuenta con una de las mejores plantillas del campeonato. Cuenta con una leyenda como Sergio Ramos pero son actualmente novenos en la clasificación. También fueron eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf por el Vancouver Whitecaps canadiense. Por ello, la figura del entrenador está algo comprometida y sin su continuidad asegurada.

Canales, de 34 años, llegó al Valencia en el año 2012 procedente del Real Madrid pero no consiguió triunfar como sí ha hecho en otros clubes. En 2014 se marchó a la Real Sociedad y en 2018 fichó por el Real Betis, donde tuvo los mejores años de su carrera hasta que en 2013 finalizó su etapa y firmó por el Monterrey.