Corberán, sobre romper la mala racha de resultados en el Bernabéu: «Es un reto enorme y una oportunidad»

Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al importantísimo partido de este sábado ante ... el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (16:15 horas). El técnico blanquinegro analizó la semana de entrenamientos del equipo, habló sobre el rival, los lesionados y otros muchos temas de actualidad valencianista.

Bajas por sanción y lesionados

«A parte de las tres bajas por sanción, el resto ha entrenado con completa normalidad. Es verdad que durante la semana algú jugador tuvo alguna molestia, pero están todos disponibles. En cuanto al portero del Real Madrid, cuando uno está en la primera plantilla de ese club, es porque tiene la calidad para estar, si no, uno no está allí».

Partido contra el Real Madrid, si es o no 'la liga' del Valencia

«Somos conscientes de la exigencia cuando se juega contra un Real Madrid. Este club no ha sido capaz de superar al Madrid en el Bernabéu en 17 años, y eso refleja la dificultad del reto. Vamos con ambición y eso es lo que he percibido de mis futbolistas, que transmiten una ilusión y un compromiso enorme por ir para hacerlo lo mejor posible».

Diego López y su renovación

«Yo me mantengo al margen de aspectos de renovación de jugadores, soy consciente de la situación de todos los jugadores, pero me centro en sacar la mejor versión de Diego López, y en su cabeza no hay otra cosa que esa».

El árbitro del partido, Cuadra Fernández

«El hecho de no formar parte de ese comité que toma decisiones me quita la responsabilidad de tomar una decisión, sé que es un árbitro internacional, que es una señal de garantía, y espero y deseo que haga un buen partido».

La afición del Valencia desplazada al Bernabéu

«El mensaje de agradecimiento es continuo y tenemos que transmitirlo en el campo, y estoy convencido que eso es lo que va a hacer mañana el equipo, competir y pelear por el partido, y así va a ser».

Un mes de Kiat Lim en el Valencia

«El contacto o no contacto forma parte de una esfera privada que tiene con el club, donde yo debo tener y tengo un contacto permanente con el director general y el director deportivo. En otras esferas o posiciones puede ser más puntual, pero no lo es tan necesario como con las personas con las que se toman decisiones».

Motivación extra del Real Madrid

«No lo temo, entiendo que así sea, porque jugar contra el Valencia siempre es jugar contra un gran club. En el partido de la primera vuelta fuimos capaces de competirle, y espero que así sea. Es una motivación extra para nosotros para dar pasos hacia nuestro objetivo».

Opciones de puntuar en el Bernabéu

«Es de la liga del Valencia porque es un partido de Liga, y estamos en esta competición. Es un rival que lucha por el título, diferentes objetivos, y la historia habla de la complejidad y de la dificultad, pero lo preparamos con el máximo detalle y la máxima ambición, porque la situación, el escudo y la historia que representamos así lo exige. Me quedo con el buen rendimiento que nuestro equipo en aquel partido de la primera vuelta dio, aunque no conseguimos puntuar».

100 días como entrenador del Valencia

«Para mí siempre que no conseguimos un resultado positivo es un síntoma de que debemos mejorar. Lo que queremos siempre es dar nuestra mejor versión, en algunos días lo hemos sido, en otros no lo hemos logrado, y mi objetivo es que mi equipo sea lo más competitivo posible. No siento que hayamos conseguido todavía nada, pero me gusta de estos cien días la mentalidad con la que veo a este grupo, la constancia, la madurez de la plantilla, y me quedo con eso».

Max Aarons y su momento

«Si hablamos de cómo se gestionó un doble partido entre semana con dos competiciones, cuando juegas contra un rival importante, entiendo que uno pueda cuestionar si la manejamos de forma correcta, pero no hablamos de la misma tesitura. Tenemos que competir utilizando todos nuestros recursos. Os he comentado de la importancia que tiene la plantilla al completo, que íbamos a necesitar a todos, y esos momentos llegan, y mañana puede ser ese momento».

Margen de error sobre el descenso

«No siento de la misma forma que seamos líderes de la zona baja, hemos conseguido una serie de puntos pero tenemos que conseguir más para lograr nuestro objetivo. Estamos puliendo cada día detalles y tenemos muchísimo trabajo por delante».

Ningún jugador ha ganado en el Bernabéu

«El Madrid está en la lucha por el título de Liga y tienen una plantilla hecha para competir cada tres días, lo raro para este tipo de clubes es tener un solo partido a la semana. Hablamos de la dificultad, es un reto enorme y una oportunidad. Ganar en el Bernabéu te exige dar lo mejor de ti».

Corberán, el hombre sin sonrisa

«Cualquier entrenador o jugador se centra en lo que tiene por delante que en lo que va dejando por detrás. Lo importante es ir aprendiendo y vivo cada partido sacando conclusiones del anterior y centrándome en el siguiente. Es así como vivo mi trabajo, centrado en lo que tengo por delante».

Mejor momento del Valencia

«Me focalizo en los puntos que has conseguido, cuántos dejas en cada jornada es fluctuante, hay momentos que estás más cerca o más lejos de una posición y no me preocupa. Donde sí la pongo es en los puntos que conseguimos, la pongo en nuestro trabajo».

Planteamiento del equipo

«La naturaleza del Real Madrid es competir cada tres días y el jugador de élite está ahí porque es capaz de olvidarse de lo que ha vivido centrándose en lo que tiene por delante, lo que ha vivido el Madrid forma parte del grueso que uno tiene que analizar para el plan de partido, sabiendo que en el fútbol los planes son puntos de partida y lo que importa es lo que podemos hacer en el campo».

Fran Pérez

«Es un jugador con una capacidad física, con mucho trabajo, lo considero un extremo, pero puede jugar de carril, sería una vertiente ofensiva. No es por naturaleza Rioja, pero ha jugado en esa posición, porque el sistema te puede ayudar. En cuanto a Fran, lo veo más cómodo en la derecha que en la izquierda, podría hacerlo de carril aunque lo considero un extremo, con una línea de cinco es junto a Aarons uno de los jugadores que consideraría».

Sobre Hugo Duro

«En el momento que un jugador está formando parte del grupo es porque está en disposición de lo que el entrenador decida, va a estar con la plantilla».

La confianza del equipo

«Para mí hay dos variables emocionales que impactan mucho en el rendimiento de un futbolista, la confianza y la exigencia. Mucha confianza y poca exigencia no lo veo positivo, poca confianza y máxima exigencia no te atreves y no lo veo positivo, por eso hay que estar equilibrado y al máximo nivel».