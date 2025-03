El último dardo de Cañizares a Baraja: «El entrenador ahora no es un problema» El exguardameta considera que al vallisoletano «el equipo se le había ido de las manos»

Santiago Cañizares ha vuelto a hablar para analizar la actualidad del Valencia CF y lo ha hecho este jueves en los micrófonos de Deportes Cope Valencia. El exguardameta nunca se muerde la lengua en sus comentarios y esta vez, al ser preguntado por la figura de Carlos Corberán, ha lanzado un dardo al extrenador del equipo Rubén Baraja.

«Corberán ha conseguido detener la caída y además hacer un fútbol que no es de un equipo de descenso, tampoco el puntaje», ha comenzado señalando. «El juicio de valor más importante sobre Corberán es que ahora estamos tranquilos, que tenemos un entrenador de fútbol. El entrenador ahora no es un problema. Hay que acordarse de dónde venimos. No es que Baraja tuviera la culpa, pero el equipo se le había ido de las manos. Ahora tenemos un entrenador que ha recuperado el vestuario«, ha añadido el exportero.

Unas palabras que más allá de reforzar a Corberán, evidencian que Cañizares no está satisfecho con el trabajo de Baraja, al menos en la última parte de la temporada. «El Valencia CF tiene un muy buen equipo comparado con todos los rivales del descenso. Solo había que tratar de convencer a los jugadores de su nivel. Y eso es lo que creo que ha sucedido con Corberán. Está haciendo lo lógico y lo normal de un entrenador», ha destacado el comentarista.

En cualquier caso, Cañizares cree que si sigue la misma gestión en el club Corberán tendrá las cosas muy difíciles: «Solo nos queda esperar que o venda sus acciones o se decida a poner profesionales en el tema deportivo».

Por último, no dudaría en pagar los 9,5 millones de euros de opción de compra que hay por Umar Sadiq: «Apostaría por Sadiq sin ninguna duda. Ha tenido que venir al Valencia CF a demostrar que está sano de la rodilla, pero siempre ha sido un gran futbolista. Se ha hecho fundamental en este equipo. Tiene las características de un delantero que es imprescindible para cualquier equipo».