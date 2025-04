Cañizares detalla el plan de Koeman para apartarlo: «Había un portero holandés...»

J.Zarco Valencia Lunes, 21 de abril 2025, 00:30 | Actualizado 00:39h. Comenta Compartir

Si hay algo que le gusta a Santiago Cañizares en muchas de sus intevenciones en distintos medios de comunicación es repasar las experiencias personales que ha vivido durante su carrera como futbolista. Este vez, habló en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio Marca sobre su etapa final en el Valencia CF.

Todo surgió después de analizar la competencia en el banquillo blaugrana de Ter Stegen con Wojciech Szczęsny. El alemán está presionando públicamente para jugar una vez se recupere de su lesión y en este sentido Cañizares recordó una situación similar que le tocó vivir en el club de Mestalla.

«Tuve una situación parecida, me lesioné en un partido de Champions League, PSV-Valencia, tuve una pequeña fisura en la tibia y estuve tres meses sin jugar y entró Palop y jugó muy bien. Me recuperé y jugué mi primer partido de Copa del Rey en diciembre y empezó después de las vacaciones que yo me moría por jugar él también. El portero entendió que el portero que debía jugar yo. Vamos a entrar en una fase que es fundamental, si quiero tener a Cañizares lo tengo que poner ya, sufrirá un mes y después alcanzará mejor nivel que Palop», describió.

Cañizares también desveló su mala relación con Hildebrand: «Cuando hay una trifulca los jugadores se posicionan el 70% por amistad y el 30% por nivel. Me ha pasado otra vez con Hildebrand, el tipo viene no quiere ni hablar conmigo aunque yo lo intento. Bueno perfecto, si vas de rollo hostilidades yo tengo un máster en esto. Cuando llega trato de ser amable con él y poco menos me hace una peineta pero me la hizo con la cara. Él pensaría 'tú a mí me jodes la vida si juegas titular y yo quiero jugar'.

Ante la situación, el exjugador rememora que el entrenador le llamó para charlar con él: «Llevábamos diez jornadas de liga y Quique Flores me llama a la oficina. Me dice habéis jugado los dos y aquí hay más debate que portero. Le dije 'llevas toda la razón, estamos los dos con una distracción que no es sana, pero qué quieres que te diga si sales ahí y siete periodistas van a intentar que raje Hildebrand y otros siete que yo'. En ese momento no había club, lo único era un mequetrefe de presidente.»

Por último, repasó la llegada de Koeman y los motivos por los que cree que le apartó: «Decide pasar de mí porque yo creo que tenía un plan, traer jugadores con su representante y detectar a quén el club quería liquidar y ahí estábamos Albelda, Angulo o yo. Había un portero holandés, Stekelenburg, que lo que pretendía era darle un regalito al club. Él tenía previsto traer tres recambios con su representante pero pasó todo lo peor. Nos apartó del equipo y compitió con tres jugadores menos. El daño que hizo fue muy grande».