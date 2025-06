Cañizares cuenta la anécdota que le hizo tintarse el pelo de rubio: «Me da pánico»

A. Pedroche Viernes, 20 de junio 2025, 01:29 Comenta Compartir

Santiago Cañizares es uno de los mejores porteros de la historia del Valencia CF y todo un icono del fútbol español. Natural de Puertollano, se formó en la cantera del Real Madrid. Antes de recalar en Mestalla en el verano de 1998 pasó por el Elche CF, el CD Mérida, Celta de Vigo y por el primer equipo del conjunto blanco. Sin embargo, fue en Valencia donde se convirtió en una auténtica leyenda. Estuvo 10 temporadas, disputó 413 partidos y levantó dos ligas, una copa de la UEFA, dos Copas del Rey, una supercopa de España y una de Europa. También fue el Zamora de la la liga en tres ocasiones.

'Cañete' también fue un personaje carismático del fútbol español en los 90 y los 2000. Tenía una fuerte personalidad. Además, su 'look' era muy peculiar. La mayoría de aficionados le recuerdan con el pelo tintado de rubio platino. Un estilo que le acompaña hasta día de hoy. El exguardameta ha confesado en una entrevista para El Mundo el motivo que le llevó a teñirse el cabello con ese tono tan llamativo.

«Tras una lesión, un peluquero me lo puso así para animarme. ¿Qué pasó después? Quen dos momentos decidí quitármelo. Uno en el Mundial de Corea: me lo teñí de rojo y en la ducha me cae en el pie un bote de colonia y me destroza un tendón. Así que paso de verme disputando la titularidad a estar en un quirófano», comienza explicando Cañizares.

«Tan pronto como pude, me lo volví a poner rubio. Bien, en 2012, 2013, lo dejé crecer para que se pusiera moreno. Me fui a correr un rally a Orense. El rally es algo espectacular pero muy estresante. Vuelvo a Valencia tras varios días, voy a un cumpleaños, dan las 4-5 de la mañana, agotado. Al día siguiente me levanto y me sale saliva por la comisura de la boca. Parálisis facial. Inmediatamente fui al peluquero otra vez. Las dos cosas más raras de mi vida me han pasado cuando me he quitado el rubio. Así que me da pánico», conlcuye el colaborador de Cadena Cope.

Su superstición como futbolista

En la misma entrevista Santiago Cañizares explica que su única superstición cuando era jugador era llevar una toalla roja en todos los partidos. Al principio era para secar el sudor de su rostro, pero poco a poco se convirtió en un talismán. En una ocasión, a Cañizares le robaron la toalla 'de la suerte'.

Fue durante un Valencia - Betis de la temporada 2001/02. Cañizares le llegó ofrecer 30 euros al ladrón en pleno partido para que se la devuelva, pero no hubo caso. En los días posteriores, el chaval que se llevó la toalla apareció en el entrenamiento del Betis, habló con la prensa, se dejó fotografiar e incluso exigió un rescate por ella. Finalmente, un aficionado del Valencia la recuperó y se la devolvió a Cañizares sin aceptar nada a cambio.

