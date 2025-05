Cañizares cuenta toda la verdad sobre el bote de colonia que le privó del Mundial: «Nadie podía salir del hotel»

J.Zarco Domingo, 18 de mayo 2025, 02:07 Comenta Compartir

Una de las noticias que más impacto generó alrededor de Santi Cañizares a lo largo de su carrera fue el famoso bote de colonia que le cayó en el pie en la concentración previa al Mundial de 2022 en Corea y Japón. Este incidente le privó de estar en una cita tan importante y estuvo rodeada de polémica y de algunas dudas respecto a lo que había pasado.

Casi 23 años después, el exguardameta recordó lo ocurrido en el canal de Youtube del periodista Siro López: «A mí no solamente me hizo una raja, me seccionó el tendón, tuve que pasar por el quirófano. A ver, es un momento donde hay poca noticia porque va a empezar un Mundial. Llama mucho la atención que un tío sea tan tonto que se le caiga un bote de colonia en el pie y lo tengan que operar de urgencia».

El de Puertollano destacó que hubo todo tipo de rumores y ninguno fue cierto: «Hay mil personas opinando en ese momento, una opinión normal de qué pena lo que le ha pasado pues no llama la atención. Se especuló con todo tipo de cosas. Que si estaba de copas, que si me había escapado, que si me perseguían, que si tenía una tía o un tío en el hotel. Había un mejunje de todo tipo de relaciones sexuales, heterosexuales, homosexuales, de fiesta dentro y fuera del hotel, de cristales», señaló, aclarando que todo era mentira.

Cañizares dio la razón por la que no podían haber montado ningún tipo de fiesta: «Estamos en una concentración de la selección española en un hotel protegido por la Guardia Civil, porque la selección estaba amenazada siempre por ETA y había un cordón policial. De hecho el bote de colonia me lo compra el doctor. Le digo 'cuando tú salgas que puedes salir, compra el bote de colonia'. Genaro Borrás que en paz descanse es quien me lo compra. No hay manera de organizar una fiesta en el hotel, lo mejor era meterte en una habitación y echarte unas risas.»

Dos décadas después, asegura que le siguen recordando aquel incidente: «Ningún jugador puede salir del hotel ni nadie podia acceder. Si no cuentas algo la noticia se muere. Hay gente en el mundo del periodismo que tiene que crear sensacionalismo. Aún hoy es el día donde la gente me pregunta por qué pasó con el bote de colonia».

Temas

Corea del Sur