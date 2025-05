Cañizares recuerda el pilar del Valencia con el que estuvo siete años sin hablarse: «Por un acto de gran inmadurez»

J.Zarco Valencia Jueves, 8 de mayo 2025, 00:34 Comenta Compartir

Santiago Cañizares fue uno de los pilares del mejor Valencia de la historia pero estuvo sin hablarse durante siete años con otro hombre muy importante de la plantilla, Miroslav Djukic. El exguardameta ha repasado en el pódcast 'El Var de Siro' cómo surgió el conflicto con su excompañero.

«Por un acto de gran inmadurez, tanto Djukic como yo, estuvimos sin hablarnos seis o siete años, por idiotas. La realidad es que si le venía un tío por la espalda yo le decía, 'Djuka, cuidado'. Si él me tenía que decir a mí sal a por esta pelota o me tenía que ayudar me ayudaba en el campo, para mí era uno más. Yo hice una cosa mal. Hay una jugada en el Bernabéu que yo le recrimino una posición y lo hago además cabreado y con aspavientos que no debo. Cometo otro error que fue no pedirle perdón al acabar el partido porque habíamos perdido y estaba cabreado. El error que comete él es llegar a rueda de prensa y hablar pestes de mí», relató sobre el origen del enfrentamiento.

Cañizares lamenta no haber podido arreglar antes la situación con Djukic: «Que luego estuviéramos tontos y no fuéramos capaces de sentarnos y decir 'tú lo has hecho mal yo también, venga va...'».

El de Puertollano explicó cómo se produjo su reconciliación: «¿Sabes que día nos dimos un abrazo? El día que invita a toda la plantilla a cenar porque se marcha. Fuimos arrogantes los dos. Era un equipo de mucho carácter, nos valió para mucho pero creó también muchas fricciones. Había grupos, celos, pero es que eso cuando el equipo es bueno pasa eso».

No obstante, el ahora comentarista deportivo aclaró que los rifirrafes ocurren a menudo en los vestuarios de los mejores equipos: «Eso de que todos se llevan bien... a mí me gusta los equipos de carácter que pelean entre compañeros por el puesto, por ver quién es el que más llama la atención en el equipo y más galones tienes. A veces es pasarse pero que es evidente es que el Valencia estaba a salvo con gente así porque iban a defender su profesión hasta el límite de enfadarse con su propios compañeros, sin que perjudicara al equipo. Djuka y yo nos teníamos más respeto en el campo por no hablarnos que con un amigo, si tenía que hacer algo por él lo hacía el doble».