Cañizares señala quién fue su compañero más aburrido y su amigo más leal en el Valencia: «Apenas le escuché la voz»

Santiago Cañizares se pasó hace unos días por el canal de Youtube 'El Var de Siro' del periodista Siro López y ha analizado diversos temas de actualidad futbolística. En una extensa charla, ha tenido tiempo para someterse a un test de fútbol rápido sobre su etapa como futbolista.

El exguardameta ha escogido a Laudrup como el mejor futbolista con el que ha jugado: «Al menos el más bonito». El entrenador que más le marcó para bien fue Eduardo Caturla y el «más desagradable» Ronald Koeman.

Con respecto a sus compañeros, Joaquín era el más gracioso pero también ha desvelado quién era para él el menos divertido: «¿Os acordáis de un chico que jugaba en el Valencia que luego fue accionista del Castellón, Pablo Hernández? Hablaba muy poquito, apenas le escuché la voz».

Sus mejores amigos en el fútbol admite que fueron Ayala y Alkorta: «El más leal, la lealtad es más importante que la amistad». Los tres mejores jugadores con los que ha jugado recuerda que son Raúl, Laudrup y Ayala: «Jugaba muy muy muy cómodo con Ayala, es que era una pasada. Quizá Hierro tenía más recursos, pero con Ayala he jugado muy cómodo y con Albelda también. Daba una satisfacción jugar con Ayala, Pellegrino, Albelda, que es que esos a mí me han dado dinero, contratos. Me han solucionado muchos problemas».

En cuanto a los estadios que más cariño tiene, los tiene claros: «Hay dos que me trasladan mucho, uno es Mestalla y otro es el Bernabéu. Pero la afición que más me ha impresionado ha sido la del Celtic de Glasgow».

El de Puertollano también indicó qué partido le gustaría volver a repetir en su carrera: «Me gustaría tener una segunda oportunidad de jugar esa final de Champions contra el Bayern porque creo que pudimos haber ganado. Era el día donde podíamos haber bordado con letras de oro el nombre del Valencia».