Cañizares relata el día en el que tuvo que sacar a su familia de la bancarrota: «Prometí nunca más volver a pasar hambre»

Santiago Cañizares ha logrado tener una vida tranquila económicamente después de retirarse como futbolista gracias a que ha sabido gestionar su patrimonio. Sin embargo, a lo largo de su vida su familia ha pasado por problemas financieros, tal y ha como ha desvelado en una entrevista que ha realizado en el canal de Youtube del economista Gustavo Martínez.

Fue precisamente lo ocurrido con su familia lo que le hizo cambiar su manera de manejar su economía: «En mi caso, mi primer dinero ganado me sucedió esto. La única casa que tenía la familia la subastaba y tuve que sacarla yo de la subasta. Fue una magnífica experiencia porque ahí me di cuenta que tenía que empezar a guardar el dinero. Tenía una herramienta fantástica que era el fútbol y al mismo tiempo era una evidencia que me tenía que dejar la vida porque mi familia necesitaba que fuese futbolista para no volver a pasar por lo que habíamos pasado. Aquello me formó mucho y tuve cuidado».

El de Puertollano recordó la complicada situación que tuvieron que afrontar sus padres: «Mi familia quedó en bancarrota y yo dije, como Escarlata O'Hara en 'Lo que el viento se llevó', 'a Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre'. Esa situación de quedarse en bancarrota una familia trabajadora, que trabaja de sol a sol... Porque no se buscaron una ruina merecida, no eran gente que estuvieran tumbados en el sofá. Mi madre y mi padre se despertaban antes que yo para irse a trabajar. Mi padre tenía un empleo por la mañana, uno por la tarde y mi madre abría una tienda. Ni entre las tres cosas fueron capaces de sacar a la familia en un momento determinado. Hubo una crisis en el 91 en la que se atascaron las cosas».

El ahora comentarista deportivo recordó que pudo contar con la ayuda de un extécnico del Celta de Vigo, Txetxu Rojo: «Esto ha pasado, les he visto discutir, llorar y lamentar. Afortunadamente yo he podido sacarlo adelante. No era mucho dinero pero cuando no tienes poco es mucho. Yo lo hice a través de un préstamos que me hizo el entrenador del Celta en aquel momento, Txetxu Rojo.

Su experiencia personal le sirvió para afrontar de forma distinta el resto de su vida: «Desde ahí me di cuenta de que lo importante era pensar que el dinero que entraba había que cuidarlo. Hay una cosa muy difícil que es generar un patrimonio. El deportista de élite, porque mi padre ha sido profesor de judo toda la vida pero no ganaba dinero».