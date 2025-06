Cañizares, contundente sobre los futbolistas arruinados: «Las zapatillas de 150 euros también están bien»

J.Zarco Valencia Lunes, 2 de junio 2025, 16:02 Comenta Compartir

Santiago Cañizares, una de las mayores leyendas del Valencia CF, ha concedido una entrevista en el podcast del economista Gustavo Martínez en la que habla sobre la gestión del dinero por parte de los futbolistas. El de Puertollano ha puesto el caso concreto de su hijo Lucas, también portero profesional, y cómo trata de aconsejarle.

«Mi hijo está haciendo la misma profesión que yo he hecho. Está yendo para allá cuando yo ya he venido. Yo le digo 'te vas a encontrar una curva a la izquierdo, luego una a la derecha'. A veces él dice 'yo voy a ir recto porque creo que es recto'. Va recto, se pega la leche, vuelve, y gira a la derecha. Es así, uno también tiene que experimentar», explica.

Cañizares intenta que su hijo no tenga gastos innecesarios con prendas de lujo: «Uno de los conceptos que he tratado de explicarle es que está muy bien comprarse zapatillas de 500 euros, pero si te las compras de 150 también están bien. Lo otro lo guardas y lo inviertes en activos financieros que en un momento determinado te sirven para tener un colchón y para ir ahorrando porque la vida es muy larga».

Para el ahora comentarista deportivo, la vida después del fútbol se puede hacer muy larga: «Diecisiete años hace que dejé el fútbol y no te imaginas el dinero que vas gastando, mejor que no lo contemos. No es porque yo sea gastador, esto es de Zara, tengo unas gafas para ver y un iPhone. No me vas a ver como alguien ostentoso, pero 17 años son muchos si luego además tienes hijos, tiempo libre y quieres comer bien o visitar alguna ciudad«.

Por ello, Cañizares considera que lo correcto es asegurarte una situación económica cómoda pero sin excesos una vez te retiras: «A lo mejor no tienes para comprarte un barco, pero para un café siempre vas a tener. El día de mañana el fútbol te borra».

Temas

Valencia Club de Fútbol