Cañizares se rinde a Juan Roig y es tajante sobre su vínculo con el Valencia CF: «Inteligentemente no entró»

Santiago Cañizares ha concedido una entrevista en el pódcast del divulgador financiero Gustavo Martínez en la que ha hablado sobre la gestión del patrimonio por parte de los jugadores y también de la inversión en el mundo del fútbol.

El exguardameta ha sido preguntado por la figura de Florentino Pérez y ha aprovechado para elogiar a Juan Roig y su gestión en el Valencia Basket: «Llega y consigue hacer de un equipo residual uno de Primera División que llega a conseguir incluso títulos. Construye el pabellón más importante de Europa y una Alquería del Basket donde ahora mismo es la cantera más numerosa también casi de Europa. Si tú pones talento...».

Pero también explicó por qué muchos empresarios no quieren invertir en el fútbol: «Lo que ocurre es que el empresario de talento no se expone a comprar un club de fútbol, porque significa que cuando las cosas no van bien te castiguen. El propio Juan Roig antes del Valencia Basket compró las del Valencia CF en el 94. Cuando vio la exposición social que significaba tener un club de fútbol en Valencia dijo 'yo no estoy para que no funcionen tres fichajes y se ponga en duda mi prestigio. No voy a entrar a este juego'. Inteligentemente no entró en el Valencia CF.

El de Puertollano también alabó la gestión de Fernando Roig en el Villarreal: «Es un equipo de Tercera División en los años 90. Se ha convertido en un club que es un ejemplo a todos los niveles, con un estadio en propiedad, una cantera excelente, el año que viene juega Champions.

Lo que no se puede en el fútbol es convertir a un equipo en élite en 10 minutos. Ponte a trabajar, vas a tener errores, pero a base de hacer las cosas bien irás creciendo. Cuanto más talento tiene el empresario más posibilidades hay de que crezca.