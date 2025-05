Ferran Torres escoge a dos exvalencianistas en su mejor once de la historia del fútbol El de Foios hizo su selección con el streamer Ibai Llanos

J.Zarco Valencia Martes, 27 de mayo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Ferran Torres ha logrado esta temporada dar la vuelta a su situación en el FC Barcelona y se ha convertido en un hombre fundamental en el conjunto de Hansi Flick. El de Foios ha anotado 19 goles y ha dado 7 asistencias, siendo clave para el doblete de liga y copa del conjunto catalán.

El atacante ha estado charlando con el popular streamer Ibai Llanos sobre distintos temas de actualidad y ha elaborado el que considera el mejor once del fútbol de toda la historia. En él ha incluido a una leyenda valencianista como Santiago Cañizares para defender la portería: «El mejor portero con el que me he criado, Cañizares, del Valencia. Sus pérdidas de tiempo eran magníficas, porterazo».

Para el lateral izquierdo también ha escogido a otro exvalencianista como Jordi Alba: «La verdad que hacia arriba era un cohete». Como centrales, dos históricos de la selección española como Sergio Ramos y Carles Puyol. En el lateral derecho, Dani Carvajal: «Por historia él, a nivel competitivo pocos hay como él».

El centro del campo también lo compone con jugadores españoles, en este caso Xabi Alonso y Busquets como doble pivote y Andrés Iniesta por delante. Y en ataque, tres de los mejores jugadores de la historia con Ronaldo Nazario de delantero, Cristiano Ronaldo en banda izquierda y Leo Messi por la derecha.

Pedri, que también estuvo en la charla, escogió su mejor once. Víctor Valdés como portero, Sergio Ramos, Piqué, Puyol y Jordi Alba en defensa, Busquets, Iniesta y Xavi como mediocentros y en ataque Ronaldinho, Cristiano y Messi.

Temas

Ferran Torres