Cañizares asegura estar en su 'prime' tras su dolorosa ruptura y no descarta volver a casarse: «Que nadie sufra por mí»

Santiago Cañizares es un habitual todas las semanas en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio Marca, que presenta David Sánchez. Lejos de ser unas charlas demasiado serias, ambos aprovechan su amistad para ofrecer una conversación divertida en la que hablan sobre aspectos personales además de lo puramente deportivo.

El periodista le ha preguntado por qué había hecho esta misma semana y el exguardameta se ha abierto sobre su situación actual: «La gran novedad que he tenido esta semana es que quince años después estoy yendo al gimnasio. Caliento un poco en elíptica y luego ya la maquina que queda libre pues la uso. No me pongo cascos porque tenía unos AirPods pero los he perdido. Soy propenso a engordar si como de más. Mi organismo no tiene sorpresas, pero en este momento estoy bien físicamente».

Cañizares ha asegurado que este fin de semana va a acudir como invitado a una boda: «Había intentado ir al gimnasio esta mañana pero no me ha dado tiempo. Hoy he fallado, pero llevo dos días y tampoco hay que forzar mucho la máquina. El sábado tengo una boda, me llevan como experto en bodas y relaciones».

Pese a que ironizaba respecto a las relaciones que ha tenido, también ha reconocido que se encuentra bien casi tres meses después de su ruptura con su tercera mujer: «Yo les digo de relaciones no puedo hablar porque no me ha ido bien. Cuando me haya ido bien ya levanto la mano. Pero bueno estoy pasando un buen momento, estoy en mi prime. Que nadie sufra por mí porque estoy muy bien».

Además, ante la insistencia del presentador, no ha negado la posibilidad de estar conociendo a alguien. Eso sí, no se casará por la iglesia: «Yo por la iglesia no me puedo casar porque no tengo la nulidad matrimonial. Lo intenté en su momento, pero una abogada que llevaba el caso, a última hora me dijo 'nos falta un recurso y son 3.000 euros más' y le dije 'por ahí no paso'. No sé yo si esto de pedir dinero permanentemente tiene que ver con la iglesia y con la generosidad. Tú piensa que igual me caso otra vez pero no será por la iglesia».

