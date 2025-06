Cañizares explica por qué no ha querido nunca trabajar en el Valencia: «Me desgasté mucho» El de Puertollano es uno de los mejores guardametas de la historia del club

El Valencia CF es uno de los equipos más importantes del fútbol español. Pese a que ahora no atraviesa un buen momento debido a la gestión de Meriton Holdings con Peter Lim a la cabeza, sigue siendo un histórico de LaLiga. De hecho, es el quinto equipo con más puntos en la historia de Primera División, habiendo sido superado con el Atheltic Club esta misma temporada. La casaca ché la han vestido grandes jugadores. Algunos de ellos son auténticas leyendas de este deporte. Por ejemplo, Mario Alberto Kempes. En lo que a porteros se refiere hay un nombre que por rendimiento y carisma brilla por encima del resto: Santiago Cañizares.

El de Puertollano defendió la portería de Mestalla durante 10 temporadas. De hecho, es el quinto jugador con más encuentros disputados en la historia del club con un total de 413. Tras pasar por el Mérida, Celta de Vigo y Real Madrid, fue en Valencia donde 'Cañete' encontró su sitio. En la capital del Turia levantó dos ligas, dos Copas del Rey, una copa de la UEFA, una supercopa de España y otra de Europa. Además, disputó dos finales de la Champions League aunque no consiguiera ganar ninguna. Sus lágrimas en Milán representaron a todo el valencianismo y permanecen en la retina de muchos aficionados.

A título individual también fue una etapa provechosa. Consiguió tres trofeos Zamora como el portero menos goleado de LaLiga (2000-01, 2001-02, 2003-04). También consiguió hacerse un fijo en la selección española. Sin embargo, aquel inoportuno accidente con el famoso bote de colonia le impidió ser titular con 'La Roja' en una Copa del Mundo.

Pese a todo lo bueno vivido en Valencia, su final en el club fue de lo más oscuro. Ronald Koeman sustituyó a Quique Sánchez Flores como entrenador ché en medio de la temporada 2007/2008. El técnico neerlandés tomó la decisión de apartar a Cañizares, Albelda y Angulo del equipo. Fueron meses muy duros. Aún así pudo despedirse de Mestalla en la última jornada de aquella temporada, ya con Voro en el banquillo, y poner punto y final a su carrera futbolística con el aplauso de su hinchada.

Cañizares se adentró en los medios de comunicación y decidió no seguir vinculado al Valencia. Pese a que sí comenta la actualidad del equipo desde el micrófono, el hecho de no seguir ligado al club ha sido motivo de muchas especulaciones. Lo normal es que muchos futbolistas continúen trabajando para el equipo de su vida una vez llega la retirada. Por ejemplo, excompañeros como Miguel Ángel Angulo o Vicente Rodríguez sí siguieron ese camino.

En una entrevista realizada para El Mundo, Cañizares ha explicado por qué no quiso seguir ligado al Valencia una vez había colgado los guantes. «Como futbolista tuve tres hijos y apenas ejercí de padre, mer perdí un poco su infancia. Acabé en el fútbol con 39 años y, en ese tiempo, nunca cogí un vuelo que no fuera para ir a jugar. Nunca volé por vacaciones. El fútbol me absorbe, y ahora quiero dedicar tiempo a mi familia y a mis hobbies», expone el exguardameta.

Por otro lado, explica que ahora vive mucho más tranquilo que cuando era juagdor: «Vivía muy estresado, para y por el fútbol: si tenía una lesión entraba casi en depresión; si ganaba un partido, era alivio de no haberlo perdido. Y me desgasté mucho sin tener un físico privilegiado».