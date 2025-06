Kempes se junta con leyendas del fútbol en Miami y lanza un dardo a Vinícius: «Juega más con la tribuna que con los compañeros»

Marc Escribano Valencia Martes, 17 de junio 2025, 13:50 Comenta Compartir

El Mundial de Clubes de la FIFA está ya en marcha en los Estados Unidos, que se ha convertido en el epicentro futbolístico en las últimas semanas. Los principales nombres están allí presentes disfrutando de los mejores equipos de cada continente en la renovada competición y eso también está atrayendo a personalidades del mundo del balompié que acuden como espectadores o como embajadores a disfrutar del espectáculo.

Uno de ellos es Mario Alberto Kempes, la máxima leyenda de la historia del Valencia. El delantero argentino colabora actualmente como comentarista en televisiones americanas y eso le ha permitido estar muy de cerca en el Mundial de Clubes. Precisamente allí, en Miami, en la antesala de uno de los partidos disputados, el exvalencianista se ha juntado con otras leyendas del fútbol, dejando una fotografía histórica para el recuerdo.

Mario Alberto Kempes, Ronaldo Nazário y Hristo Stoichkov. Vaya tres. Tres diferentes botas de oro de los Mundiales, juntos en una misma sala y posando juntos. La imagen está dando vueltas a las redes sociales, al igual que unas declaraciones del astro argentino dirigidas al jugador del Real Madrid, Vinícius Junior, durante una entrevista concedida al Diario MARCA.

Ronaldo,Mario Kempes,stoichkov tres botas de Oro en los mundiales de club en Miami Estados Unidos pic.twitter.com/hun7j2pDFn — Jose Garcia Riquelme (@joseriquelme45) June 16, 2025

«Hay jugadores que si se dedican a jugar al fútbol, para mí debería ser VinÍcius, pero VinÍcius juega más con la tribuna que con los compañeros. Y según he escuchado, ha tenido muchos problemas en el vestuario, porque se dedica a otras cosas que no es que no sea divertirse el jugar al fútbol como buen brasilero. Siempre que ha tenido la predisposición de jugar siempre lo ha hecho fenomenal. Ahora, cuando ya empieza con otras historias, no me gusta», afirma Kempes sobre el siempre polémico Vinícius.