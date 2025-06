El Milan presenta una oferta formal por Javi Guerra

Marc Escribano Valencia Martes, 17 de junio 2025, 09:03 Comenta Compartir

En marcha está ya la rueda del mercado de fichajes de verano. En el Valencia, se cocina todo a fuego lento, pero en otros clubes donde sí hay mucha más inversión, se pueden permitir acudir a las negociaciones de una forma más directa. Y este es el caso del AC Milan, uno de los clubes más históricos del panorama europeo. Los rossoneros no han tenido una buena temporada en la Serie A, quedándose fuera de competiciones europeas al terminar en octava posición, por lo que buscan darle la vuelta a su proyecto con múltiples caras nuevas.

En ese proceso de regeneración de plantilla en San Siro, han puesto el punto de mira en un jugador del Valencia: Javi Guerra. El centrocampista internacional con España sub-21, que está brillando en el Europeo donde fue nombrado 'MVP' del partido ante Rumanía, ha llamado la atención de muchos clubes europeos, pero el Milan ha sido el primero en presentar una oferta formal al club de Mestalla por el jugador de Gilet, tal y como asegura el reputado periodista italiano Gianluca Di Marzio.

«El Milan ha presentado una oferta formal por Javi Guerra, del Valencia. 16 millones de euros más 4 millones en bonus. Ahora esperan la respuesta del club español, que podría pedir un poco más. El año pasado, de hecho, negociaron por el jugador con el Atlético de Madrid por 25 millones de euros. Javi Guerra ha escalado posiciones en la jerarquía y representa el verdadero gran objetivo del Milan», asegura Di Marzio en su información.

Como el propio periodista italiano cuenta, el Valencia llegó a tener prácticamente vendido al jugador el pasado verano al Atlético de Madrid, lo que hace pensar que esta oferta formal del Milan no será aceptada, ya que está muy por debajo del precio que tenía el futbolista hace cosa de un año. Con su renovación todavía en el aire y una irreal cláusula de rescisión de 100 millones de euros, el jugador prefiere no pensar en su futuro ahora mismo, ya que está concentrado en ser importante en el Europeo sub-21.

No obstante, su buen rendimiento tanto en el Valencia con Carlos Corberán como en la selección española con Santi Denia confirman lo que es un secreto a voces: el chico vale y los grandes clubes quieren contar con él. «Nunca digas nunca, pero tengo claro que quiero seguir en el Valencia, es mi prioridad. Si no pasa nada raro, seguiré allí», dijo hace pocos días el propio jugador de Gilet en una entrevista. Más claro, no pudo ser, pero nunca hay que olvidar la constante necesidad del Valencia de vender a sus jóvenes talentos para ingresar dinero que poder reinvertir en otras parcelas deportivas.