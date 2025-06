El jugador que Gourlay descartó fichar para el Valencia sufre una estremecedora lesión

Marc Escribano Valencia Lunes, 16 de junio 2025, 09:40 Comenta Compartir

El destino es muy cruel en el mundo del fútbol. Las lesiones son uno de los principales escollos que tienen que esquivar los profesionales y hay veces que pueden llegar en el peor momento posible. Y si no, que le pregunten al joven delantero de Costa Rica, Warren Madrigal. Posiblemente les suene su nombre, puesto que ha jugado esta última temporada cedido en el Valencia Mestalla, el filial blanquinegro.

En Segunda RFEF cuajó una aceptable temporada que provocó que el club se planteara la posibilidad de ejecutar la opción de compra que había pactada con el Deportivo Saprissa, su club de origen. La cifra de 750.000 euros no convencía en las oficinas valencianistas y por eso se llegó a negociar una rebaja hasta los 350.000 a cambio de aumentar las cantidades variables a futuro y el porcentaje de futura venta.

El delantero, que es internacional con Costa Rica, está disputando la Copa Oro —lo que vendría a ser la Eurocopa de centro y norteamérica, organizada por la CONCACAF— este verano y estaba teniendo protagonismo con su equipo nacional, lo que había incrementado las dudas en el Valencia sobre si ejecutar su opción de compra o no. No obstante, Carlos Corberán, técnico del primer equipo valencianista, no le veía hueco al jugador, y finalmente Ron Gourlay, nuevo CEO de fútbol del club, no dio luz verde a la operación.

Lo que todo apuntaba a ser una decisión que iba a espolear al propio Warren Madrigal para demostrar su valía y querer hacer ver al Valencia que se equivocaba, se truncó de la noche a la mañana. En la madrugada del domingo al lunes, el jugador disputó un partido con la selección costarricense ante Surinam. Fue suplente, pero entró como revulsivo en la segunda mitad en el minuto 78, cuando el encuentro iba 3-3 en busca del gol de la victoria.

🇨🇷 SE CONFIRMAN LAS MALAS NOTICIAS PARA WARREN MADRIGAL❌



La FCRF informó que el atacante sufrió una fractura de peroné en su pierna izquierda tras el encuentro ante Surinam.



¡Le deseamos una pronta recuperación al joven costarricense!🙏🏻 pic.twitter.com/hmzOd1u4uN — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 16, 2025

No obstante, el destino tenía guardado un momento cruel para el exvalencianista. En una fortuita acción junto al defensor Leo Abena, el costarricense cayó mal y sufrió una escalofriante lesión. El parte médico oficial de la selección de Costa Rica confirmó los peores presagios después de que el jugador tuviera que abandonar el terreno de juego en camilla motorizada entre lágrimas y gestos de dolor: una fractura de peroné en su pierna izquierda le mantendrá alejado de los terrenos de juego por los próximos tres meses.

La lesión llega en el peor momento posible para Warren Madrigal, que ahora no podrá fichar por un club europeo que apueste por él ya que se perderá la pretemporada y el inicio liguero, y por tanto deberá volver al Deportivo Saprissa de su país natal, donde deberá rehabilitarse y recuperar la forma física. A la postre, la decisión de Ron Gourlay y del Valencia de no ejecutar su opción de compra ha sido la acertada, evitando tener que pagar por un jugador que ha sufrido una lesión de gravedad y que no estará disponible para competir en los próximos meses.