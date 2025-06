Ron Gourlay frena el fichaje de Warren Madrigal

Marc Escribano Valencia Sábado, 14 de junio 2025, 13:35 Comenta Compartir

El Valencia sigue trabajando el mercado de fichajes, bajo las órdenes del nuevo CEO de fútbol, Ron Gourlay. El escocés es el encargado de dar el visto bueno a las operaciones de compra y venta de futbolistas y este sábado ha tomado una decisión que el tiempo dirá si fue acertada o se recuerda como un error.

El Valencia, por poner en contexto, contaba con una opción de compra por de los derechos de Warren Madrigal, delantero costarricense que esta temporada ha jugado cedido en el Mestalla, el filial blanquinegro. Esa cláusula era inicialmente de 750.000 euros, pero se renegoció para reducirla a 350.000 a cambio de subir las variables y el porcentaje de futura venta que conservaría el Deportivo Saprissa, su club de origen.

No obstante, y según ha informado COPE, finalmente el Valencia no ejecutará la opción de compra por decisión de Ron Gourlay, que así se lo ha transmitido a Singapur, y por tanto Warren Madrigal no continuará como blanquinegro. Y eso que el delantero volvió a acaparar los focos recientemente tras marcar con su selección, la de Costa Rica, en la victoria por 2-1 ante Trinidad y Tobago, en un partido correspondiente a las clasificatorias para la Copa del Mundo.

El Valencia pierde por tanto así cualquier derecho preferencial sobre el delantero y deja a Warren Madrigal libre para negociar con cualquier club interesado, justo en un momento en que su valor está en alza gracias a sus actuaciones internacionales y sus últimos tres goles en dos partidos con la selección de Costa Rica, además de su buena temporada en el filial del Valencia, llegando a ir convocado con el primer equipo en un par de ocasiones.