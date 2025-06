El Valencia negocia la opción de compra para fichar a Julen Agirrezabala

Marc Escribano Valencia Martes, 17 de junio 2025, 09:22 Comenta Compartir

Se fue Giorgi Mamardashvili al Liverpool y dejó huérfana la portería del Valencia. Y sí, suena raro, porque está Stole Dimitrievski, pero lo que se desliza desde el club es que Carlos Corberán no cuenta con él, al menos, como primer espada, y que busca un portero de mayor nivel para su ambicioso proyecto junto al nuevo CEO de fútbol, Ron Gourlay, con el objetivo de devolver al equipo a competiciones europeas.

Es por ello que el Valencia lleva un par de semanas negociando con el Athletic Club por Julen Agirrezabala. El joven portero vasco ha estado en los últimos años a la sombra de Unai Simón en San Mamés, y busca una salida en busca de más minutos, con la idea de ser indiscutible en otro equipo que le garantice ese rol de número uno bajo palos. Y ahí entra en escena Mestalla, donde el jugador tiene ilusión por jugar.

El Valencia y Agirrezabala ya se han dado el «sí quiero». Ambas partes están de acuerdo en unir sus caminos para la próxima temporada. Las condiciones salariales y deportivas ya están pactadas, pero ahora falta la otra parte de la negociación: la de entre clubes. No obstante, no debería ser difícil alcanzar un acuerdo. El Athletic Club no frenará el deseo del jugador, que en su última renovación incluyó una cláusula en su contrato que le permitía salir cedido a otro club que le mantuviera su ficha para tener minutos lejos de San Mamés.

Lógicamente, el club bilbaíno no quiere desprenderse del activo, puesto que por su histórica política de fichajes solo puede ir al mercado a por jugadores vascos o formados en los territorios de Euskalherria. El panorama de porteros no está ahora mismo en un gran momento más allá de Unai Simón y del propio Julen Agirrezabala, motivo por el cual desde San Mamés prefieren mantener un pequeño control sobre el jugador de cara al futuro.

Esto es, por si le sucediera algo a Unai Simón, poder reincorporar a Julen para que asuma el rol de titular en el Athletic. Es por ello que el club rojiblanco quiere incorporar una opción de recompra o de cancelación de cesión mediante una indemnización al Valencia, que incluiría por su parte una opción de compra para adquirir al portero en propiedad, reservándose el Athletic unos derechos a futuro y un porcentaje de una futura venta. La tasación del guardameta, según Transfermarkt, ronda los 15 millones de euros, pero el club de Mestalla aspira a cifrar la cuantía en un número inferior.

El optimismo de todas las partes porque la operación se termine llevando a cabo es positivo, ya que Corberán ha convencido ya al jugador, que quiere vestir la camiseta del Valencia durante el próximo curso teniendo una aventura lejos del Athletic, manteniendo tanto club como portero esa ventana abierta a un posible regreso.