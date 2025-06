La emotiva despedida de Mamardashvili: «El Valencia siempre estará en mi corazón»

Marc Escribano Valencia Martes, 17 de junio 2025, 09:43 Comenta Compartir

Con el fin de la temporada, muchos jugadores terminan sus compromisos contractuales con sus clubes, y entre ellos, está el caso de Giorgi Mamardashvili. El portero georgiano ha estado defendiendo las redes de Mestalla durante las últimas cuatro temporadas, pero desde el verano pasado ya sabía que la 2024-25 iba a ser su última campaña como blanquinegro. Es por ello que el club ya trabaja en el fichaje de Julen Agirrezabala, para que sea su sustituto bajo palos.

Y es que hace cosa de un año el Valencia cerró el acuerdo del traspaso en diferido del meta georgiano al Liverpool, a cambio de 30 millones de euros. Se habló de que se quedaba cedido, pero realmente la fórmula utilizada era una venta a futuro, es decir, un acuerdo a un año vista. El club ingresaba el dinero, y el jugador no se marcharía hasta el curso siguiente. Y así será, cuando a día 30 de junio de 2025 deje de ser oficialmente futbolista del Valencia y empiece a ser 'red'.

Mamardashvili ya tuvo la oportunidad de despedirse de la que ha sido su afición en los últimos cuatro años en el último partido de la temporada que se disputó en Mestalla ante el Ahtletic Club, pero este lunes aprovechó la ocasión para publicar un emotivo vídeo en su perfil de Instagram en el que agradecía de corazón el cariño recibido por todos los aficionados blanquinegros.

«Cuando llegué al Valencia muchos pensaron que era solo una prueba... Y lo intenté. Cuando empecé a jugar de niño no había cámaras, no había ruido... solo juego. Y algo dentro de mi me decía: «'Quédate aquí, este es tu lugar'. Ser portero se trata principalmente de pensar, de tomar decisiones y responsabilidades. Hubo derrotas, cometí errores, pero nunca pensé que no sería capaz. En Valencia aprendí, crecí y gané», dice el portero georgiano.

«La ciudad me abrió sus puertas al gran fútbol, y se avecinan escenarios aún más grandes. Otros colores, otro horizonte, porque cuando crees en ti mismo no hay barreras que creas que no puedes superar. No me quedo anclado en el pasado ni miro el futuro con miedo. Este juego aún no ha terminado. Esto es solo el principio. El Valencia siempre estará en mi corazón. El club, Mestalla y, sobre todo, su afición, que siempre está a tu lado», sentencia Mamardashvili en su vídeo de despedida.