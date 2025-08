Cañizares cuenta cómo fue su casi fichaje por el Barça: «Habría firmado encantado»

A. Pedroche Viernes, 1 de agosto 2025, 11:48 Comenta Compartir

Santiago Cañizares (55 años) es uno de los porteros más importantes del fútbol español en los últimos 30 años. El de Puertollano comenzó su carrera profesional en el Real Madrid. Ante la falta de minutos en la potería del primer equipo, se marchó cedido al Elche y al Mérida. En 1992, tras ganar el Oro Olímpico en Barcelona, fichó por el Celta de Vigo. Tras dos buenas temporadas en el conjunto celeste, regresó al Bernabéu. Allí levanto dos ligas y una Copa de Europa. En 1998 recaló en el Valencia y se convirtió en una leyenda del club. Cañizares es, probablemente, el mejor portero la historia valencianista.

Defendiendo la portería de Mestalla, 'Cañete' levantó dos ligas, dos Copas, una Copa de la UEFA, una supercopa de España y otra de Europa. Su final en el conjunto blanquinegre no fue el mejor debido a su mala relación con Ronald Koeman, entrenador en aquel momento. Estuvo meses apartado del equipo. Aún así, Cañizares pudo retirarse en 2008 de corto en Mestalla.

Sin embargo, toda esta trayectoria podía haber sido muy diferente. Cañizares ha reconocido en los micrófonos de la cadena Cope (emisora en la que es comentarista) que estuvo a punto de recalar en el FC Barcelona. «En 1985 hice una prueba en el Barça, cuando era un chavalín. Hice una semana de prueba en el Madrid y otra en el Barcelona», ha reconocido el puertollanense.

Cañizares ha desvelado también que el motivo por el que no se quedó en La Masía fue familiar: «Mi padre me dijo Madid está a 240 kilómetros de Puertollano y Barcelona a 800. Entonces, si ya me tenía que ir de casa con 16 años, mis padres querían que me quedara lo más próximo posible». «Si Barcelona estuviera más cerca de Puertollano habría firmado allí encantado», ha zanjado.